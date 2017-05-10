12:19 10 мая 2017 3

Василий Тарасюк часто приезжал на Урал - он несколько раз избирался в Госдуму от Югры Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутат Госдумы Василий Тарасюк (фракция ЛДПР) не выходит на связь. По одной из версий, которую транслируют источники «URA.RU», парламентарий погиб в Израиле, на побережье Мертвого моря.

Последнее публичное появление Василия Тарасюка было 2 мая в Астраханской области. 5 мая также в ряде СМИ проходили публикации, где Тарасюк обещал от имени фракции ЛДПР поднять ряд вопросов к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Это должно было произойти в июне на предстоящей парламентской сессии, но, по некоторым данным, заявление депутат сделал еще до первых майских праздников.

По данным источников «URA.RU», Василий Тарасюк может оказаться российским туристом, погибшим 6 мая на побережье Мертвого моря в Израиле. По сообщению издания IOL, которое ссылается на парамедиков, когда врачи прибыли на место происшествия, 67-летний турист из России (Тарасюк родился 10 октября 1948 года, возраст почти совпадает) лежал без сознания на пляже, реанимировать его не удалось.

Получить подтверждение или опровержение гибели парламентария на момент публикации не удалось. В приемной Василия Тарасюка не отвечают на звонки. Во фракции ЛДПР в Госдуме пока не прокомментировали ситуацию. Коллега Тарасюка Владимир Сысоев не подтвердил и не опроверг данные о гибели парламентария — во время переписки с корреспондентом «URA.Ru» собеседник проигнорировал вопрос о судьбе однопартийца. Либерал-демократы ХМАО заявили, что по состоянию на утро среды, 10 мая, не слышали о происшествии, и по партийной линии такая информация не проходила.

Василий Тарасюк избирался депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в том числе и от ХМАО и ЯНАО. Депутат работал в министерствах, а также занимал управленческие должности в нефтяных компаниях Югры. Он также ранее был депутатом Когалымского городского Совета народных депутатов и гордумы Когалыма.