18:49 10 мая 2017 0

Группа ЧТПЗ планирует закрепиться на рынках Ближнего Востока и Северной Африки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа ЧТПЗ презентовала программу «Белая скважина» в ходе международной выставки «Нефть, газ и нефтехимия Ирана 2017» в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект «Белая скважина», реализуемый предприятиями трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ, предусматривает комплексный подход к нефтедобыче, предполагая подбор, производство и поставку погружного оборудования, а также его сервисное обслуживание. Проект позволит клиентам существенно расширить возможности добычи, а также минимизировать затраты благодаря получению сервисных услуг.

Помимо «Белой скважины» Группа ЧТПЗ продемонстрировала участникам выставки инновационные проекты трубного дивизиона компании — завод «ЭТЕРНО» (совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО) и цех «Высота 239». Представленные на стенде очки виртуальной реальности позволяли переместиться на производственные площадки, узнать о характеристиках готовых изделий, а также увидеть их эксплуатацию в реальных условиях.

«Группа ЧТПЗ презентует продукцию на Iran Oil Show в четвертый раз. Компания расширяет свое присутствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки и заинтересована в развитии делового взаимодействия с Ираном», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Международная выставка Iran Oil Show проходит в выставочном центре Tehran Permanent Fairground. Ежегодно в ней принимают участие более 1000 компаний из 35 стран мира. В 2017 году экспозицию выставки посетили около 3 миллионов человек.