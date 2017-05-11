13:47 11 мая 2017 32

Нарушительница около получаса скандалила, прежде чем показать документы Фото: скриншот с youtube.com

Инспекторы ДПС попытались выписать штраф женщине, перебежавшей проезжую часть вне места пешеходного перехода на улице Родонитовой в Екатеринбурге. Увидев полицейских, женщина заскочила в свой красный «Лексус», закрылась там и устроила истерику. Как позже выяснилось, нарушительницей оказалась 35-летняя Ольга Заводовская.

«Документы, какие документы? Никакие документы я вам показывать не буду», — заявила полицейским Заводовская. Часть инцидента заснял на видео прохожий, он и прислал запись в редакцию «URA.RU». Женщина материлась и ругала полицейских, редакция опубликует только лишь цензурные фрагменты записи.

Инспекторы объяснили, что требуют показать документы на основании закона «О полиции». «Покажите документы и езжайте, сами себя ведь задерживаете», — увещевали женщину инспекторы. Однако реакция екатеринбурженки была неадекватной. «Какой закон о полиции, нет никакого закона, и вы бандиты, и ваш начальник — вор в законе», — заявила Ольга Заводовская.

В конце концов екатеринбурженка показала инспекторам свои документы. Был составлен протокол и выписан штраф 500 рублей по статье 12.29 КоАП РФ.