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11 мая 2017
14:09  11 мая 2017 6

Прокурор, требовавший колонию для Соколовского, прокомментировал решение суда

Продление меры пресечения Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Блогер пробыл в заключении пять месяцевФото: Анна Майорова © URA.RU
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Суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным, но применил по отношению к нему условное наказание. Прокурор Екатерина Калинина, ранее требовавшая для блогера реального лишения свободы, сказала, что решение суда вызывает уважение.

«Суд назначил то наказание, которое просило гособвинение, — говорит прокурор Калинина, — но применение статьи 73 — условный порядок прохождения наказания — это прерогатива исключительно суда. Такое решение вызывает уважение».

Ранее гособвинитель считал, что для применения условного наказания нет оснований.

Сегодня «URA.RU» вело прямую трансляцию из зала суда и следило за вынесением приговора. Соколовского приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.

Семен Гринберг
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