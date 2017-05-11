17:59 11 мая 2017 0

Дата ареста Михаила Юревича пока неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анонсированное адвокатом Игорем Труновым заседание Ленинского районного суда Екатеринбурга, на котором должно быть рассмотрено ходатайство следствия о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, вероятно, не состоится. В базе данных суда этого дела нет.

Как сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь экс-губернатора Юлия Бобылева, суд действительно не получил 11 мая соответствующего ходатайства от следствия. «Мы не исключаем, что это произойдет завтра, 12 мая. В зависимости от этого будут зависеть наши дальнейшие действия», — сообщила Бобылева.

О том, что СК РФ намерен ходатайствовать о заочном аресте Юревича и объявлении бывшего главы региона в международный розыск, сообщалось на официальном сайте ведомства. Но дата заседания не называлась. О том, что суд рассмотрит ходатайство 12 мая, СМИ заявил адвокат Юревича Игорь Трунов.

Бывшему главе региона, экс-депутату Госдумы Михаилу Юревичу инкриминируется получение взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей и подстрекательство к клевете. Осенью прошлого года Юревич улетел в Израиль. Адвокаты заявляли, что их подзащитный обязательно вернется в Россию, чтобы явиться на допрос к следователю в СК РФ по УрФО. Но потом появилась информация, что Михаил Юревич улетел в Лондон, для консультации у британских медиков по случаю возможного онкозаболевания.