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11 мая 2017
17:59  11 мая 2017 0

Заочный арест челябинского экс-губернатора Юревича откладывается

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Дата ареста Михаила Юревича пока неизвестнаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Анонсированное адвокатом Игорем Труновым заседание Ленинского районного суда Екатеринбурга, на котором должно быть рассмотрено ходатайство следствия о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, вероятно, не состоится. В базе данных суда этого дела нет.

Как сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь экс-губернатора Юлия Бобылева, суд действительно не получил 11 мая соответствующего ходатайства от следствия. «Мы не исключаем, что это произойдет завтра, 12 мая. В зависимости от этого будут зависеть наши дальнейшие действия», — сообщила Бобылева.

О том, что СК РФ намерен ходатайствовать о заочном аресте Юревича и объявлении бывшего главы региона в международный розыск, сообщалось на официальном сайте ведомства. Но дата заседания не называлась. О том, что суд рассмотрит ходатайство 12 мая, СМИ заявил адвокат Юревича Игорь Трунов.

Бывшему главе региона, экс-депутату Госдумы Михаилу Юревичу инкриминируется получение взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей и подстрекательство к клевете. Осенью прошлого года Юревич улетел в Израиль. Адвокаты заявляли, что их подзащитный обязательно вернется в Россию, чтобы явиться на допрос к следователю в СК РФ по УрФО. Но потом появилась информация, что Михаил Юревич улетел в Лондон, для консультации у британских медиков по случаю возможного онкозаболевания.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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