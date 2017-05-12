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Главные новости Челябинской области
09:40  12 мая 2017 0

Дубровский едет на большой съезд с особыми вводными

Борис Дубровский посетил озерский городской округ. Озерск, дубровский борис
Дубровский поставит перед главами особые вводныеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправится 12 мая, в пятницу, в Пласт, где примет участие в пленарном заседании шестого съезда Совета муниципальных образований региона. Ожидается, что Дубровский выступит перед главами, обозначив перед ними основные задачи.

В частности, речь пойдет об исполнении программы переселения из ветхо-аварийного жилья. Вопрос об этом ставился на заседании Госсовета 4 мая. Тема обсуждалась и на встрече губернатора с омбудсменом Маргаритой Павловой 11 мая.

Борис Дубровский также поставит задачи о создании межмуниципальных агломераций и мероприятий, связанных с Годом экологии, в части утилизации твердых бытовых отходов.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Челябинской области» создана в августе 2006 года. Ее руководителем был избран глава Увельского района Анатолий Литовченко. После того, как Литовченко избрался в Госдуму, председателем ассоциации стал глава Пластовского района Александр Неклюдов.

Альбина Золотухина
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