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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
23:51  04 мая 2017 0

Представители ОНФ рассказали Путину о «новом аварийном жилье»

Аварийный дом улица Кирова 71 Курган, аварийное жилье
Многие граждане остаются в старом жилье, опасаясь за качество новогоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активисты Общероссийского народного фронта, выступая на Госсовете 4 мая, обратили внимание собравшихся, а также президента России Владимира Путина, на проблему некачественного строительства новых панельных домов, в которые переселяют людей из аварийного жилья.

В период с 2014 по 2016 года представители ОНФ выявили больше сотни таких домов в 27 регионах страны, назвав такие объекты «новым аварийным жильем». «А кто-то еще удивляется, что люди не хотят переселяться из крепких кирпичных домов в сомнительное панельное жилье», — рассуждает о ситуации политтехнолог Константин Калачев.

ОНФ продолжает держать ситуацию на контроле и мониторить качество возводимых по всей России домов, сведения о которых будут и дальше озвучиваться на Госсовете с участием главы государства.

Ранее «URA.RU» писало, что президент Владимир Путин дал поручение губернаторам взять под личный контроль расселение аварийных домов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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