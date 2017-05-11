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Главные новости Тюменской области
20:16  11 мая 2017 0

«Хлеба привезли недостаточно, с продуктами никто не помогает». Рассказы жителей затопленных тюменских деревень

Клипарт. Хлеб и плата за электричество. Екатеринбург, хлеб, булка
Селяне Ишимского района жалуются на перебои с хлебом и другими продуктамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Наводнение в Ишиме
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Жители затопленных паводком деревней Ишимского района жалуются на перебои с поставкой продуктов и на предпринимателей, которые, пользуясь ситуацией, стараются нажиться на горе. О своем бедственном положении селяне сообщили в соцсетях.

Жители сразу нескольких населенных пунктов рассказывают о плохом снабжении деревень, отрезанных водой от дороги.

«За продуктами люди едут из окрестных населенных пунктов: Симаново, Орловка, Синицыно, — сообщила о бедственном положении в затопленных деревнях Марианна Дюгаева, сославшись на рассказ своей мамы. — Хлеба привезли недостаточно, все разобрали за 10 минут, питьевой воды также мало. С продуктами никто не помогает. Соседи сплоченно делятся друг с другом, кто чем может».

Другая жительница деревни Симаново Майя Шалыгина рассказала, что на один 16-квартирный дом привезли всего четыре булки хлеба. «А про воду сказали: берите с речки, кипятите и пейте», — пояснила жительница.

Селяне начали жаловаться на предпринимателей, которые решили нажиться на паводке. По словам жителей, местные бизнесмены подняли цены на питьевую воду на 20-30 рублей. Сейчас пять литров стоят 80 рублей.

Глава администрации Ишимского муниципального района Сергей Вотяков называет сообщения слухами. «У нас все нормально организовано, — подчеркнул Вотяков в беседе с „URA.RU“. — Продукты подвозят МЧС и предприниматели, которые и торгуют в этих деревнях. Мы обеспечиваем минимальный набор продуктов: вода, хлеб, мясо. Есть заявка на фрукты. Цен никто не поднимал».

В пресс-службе регионального МЧС пояснили, что сотрудники не занимаются покупкой продуктов. «Это не наша функция. Мы эвакуируем жителей. Либо везем их по просьбе до ближайших незатопленных магазинов», — сказали агентству в пресс-службе МЧС.

Владимир Балтунов
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