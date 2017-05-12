{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
Главные новости 
13:02  12 мая 2017 1

Курганские спасатели выехали в терпящий бедствие Ишим для оказания помощи. ФОТО

Отряд спасателей из 50 человек выехал в Тюменскую областьфото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
все новости сюжета

Аэромобильная группировка из числа зауральских спасателей в пятницу, 12 мая, направлена в город Ишим Тюменской области, где борются с последствием сильнейшего паводка. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

В Ишим убыли 50 человек вместе с аварийно-спасательным оборудованием и плавсредствами. С собой у спасателей средства инженерного обеспечения (бензопилы, бензогенераторы, световые башни и мотопомпы), медицинская техника, имущество для полевого лагеря и беспилотные летательные аппараты.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Курганской области окажут помощь населению Ишима. В связи с неблагоприятным прогнозом паводка в Тюменской области с 12 мая для сил СПСЧ по Курганской области введен режим функционирования «повышенная готовность».

1/4
Спасатели отправились в Ишим на помощь пострадавшим от паводка жителям фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров