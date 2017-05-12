16:48 12 мая 2017 1

Соколовский снял новое видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Руслан Соколовский записал первое видео после суда, решением которого он был приговорен к 3,5 годам условно. В ролике молодой человек, прославившийся ловлей покемонов в храме, вновь возвращается к теме отношений верующих и атеистов.

«Некоторые свидетели обвинения меня повергли в изрядный шок. Например [Настоятель храма „Большой Златоуст“ иерей Виктор] Явич устраивал показы моих видеороликов, чтобы верующие могли оскорбляться. Потом он же называл моральными уродами тех, кто не оскорбился. Эти люди позже приходили в качестве свидетелей защиты. Они — замечательные люди, я очень благодарен им за поддержку. Я и раньше говорил, что многие верующие — классные люди. Например, в синагоге раздают вино, когда ты приходишь ловить покемонов. Но все мы помним, что случилось со мной, когда я пришел ловить их в РПЦ», — заявил Соколовский.

Также Руслан рассказал о своих ощущениях во время судебного разбирательства.

«Я столкнулся с балабановской Россией — жуткой чернушной. Когда-то я уже в ней жил, лет до 16, в Шадринске. Я из этого всего вырвался, и тут началось то же самое. Все это напомнило мне „Процесс“ Кафки — бюрократическая волокита, от которой одновременно смешно, жутко и грустно. Рад, что все закончилось», — отметил юноша.

В конце выступления Соколовский поделился тем, как изменились его взгляды.

«За все время моих гонений я познакомился с огромным количеством верующих людей. И мое мнение о них изменилось в лучшую сторону. Хотя к самой религии я по-прежнему отношусь негативно», — резюмировал блогер.

Видеоролик Соколовский записал для YouTube-канала «Открытой России». Организация финансово поддержала уральца во время его задержания.