21:09 12 мая 2017 0

Батут - не такое безопасное развлечение, как может показаться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

В Екатеринбурге сразу несколько детей попрыгали на батуте и сломали позвоночники. При этом дети прыгали с инструктором и, по словам родителей, ни разу не падали. Сейчас батутный парк, где «поломались» дети, проверяют следователи и прокуратура.

Российскую поисковую систему «Спутник», на создание которой госбюджет потратил 20 млн долларов, закроют. Поисковик просто не смог конкурировать с «Яндексом» и Google. Мы решили разобраться, почему же «Спутник» потерпел фиаско.

Блогеру Руслану Соколовскому, прославившемуся ловлей покемонов в храме, а накануне получившему условный срок, предложили «крутую» работу в крупной московской компании. Кроме того, Соколовский уже успел провести романтическое свидание и сейчас ждет гонорар в 500 тысяч рублей.

Сегодня суд в Екатеринбурге рассматривает заочный арест челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Заседание проходит в закрытом режиме. Сам Юревич сейчас находится в Лондоне и объявлен в международный розыск.

Благодаря безвизовому режиму с ЕС Украина окончательно «оформила» свой разрыв с Россией. Однако безвиз недолго будет радовать украинцев. Скоро люди разочаруются в кабальных условиях въезда и задумаются о том, что Европа их обманула. К чему приведет разочарование украинцев в «европейской мечте» — в нашем материале.

В Перми цыгане украли слепого пони из детского клуба и требовали выкуп. На поиски животного ушло три дня. Но кончилась история хорошо.

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