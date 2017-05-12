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12 мая 2017
Главные новости 
21:09  12 мая 2017 0

Дети сломали позвоночники на батуте, блогеру Соколовскому предложили «крутую» работу, цыгане украли слепого пони и требовали выкуп. Главное за день — в подборке «URA.RU»

ЦПКиО. Курган, батут
Батут - не такое безопасное развлечение, как может показатьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сложная трехдневная неделя подошла к концу! Вот и пятница, и мы по традиции готовы рассказать о самых главных событиях последнего рабочего дня. Кроме того, мы готовы ежедневно высылать вам подборку самых важных новостей. Для этого просто оставьте нам свою почту.

Вот главное к этому часу:

В Екатеринбурге сразу несколько детей попрыгали на батуте и сломали позвоночники. При этом дети прыгали с инструктором и, по словам родителей, ни разу не падали. Сейчас батутный парк, где «поломались» дети, проверяют следователи и прокуратура.

Российскую поисковую систему «Спутник», на создание которой госбюджет потратил 20 млн долларов, закроют. Поисковик просто не смог конкурировать с «Яндексом» и Google. Мы решили разобраться, почему же «Спутник» потерпел фиаско.

Блогеру Руслану Соколовскому, прославившемуся ловлей покемонов в храме, а накануне получившему условный срок, предложили «крутую» работу в крупной московской компании. Кроме того, Соколовский уже успел провести романтическое свидание и сейчас ждет гонорар в 500 тысяч рублей.

Сегодня суд в Екатеринбурге рассматривает заочный арест челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Заседание проходит в закрытом режиме. Сам Юревич сейчас находится в Лондоне и объявлен в международный розыск.

Благодаря безвизовому режиму с ЕС Украина окончательно «оформила» свой разрыв с Россией. Однако безвиз недолго будет радовать украинцев. Скоро люди разочаруются в кабальных условиях въезда и задумаются о том, что Европа их обманула. К чему приведет разочарование украинцев в «европейской мечте» — в нашем материале.

В Перми цыгане украли слепого пони из детского клуба и требовали выкуп. На поиски животного ушло три дня. Но кончилась история хорошо.

Всем отличных выходных. Не забывайте читать наши Слухи!

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