21:30 13 мая 2017 0

Юлия Чичерина Фото: chicherina.com

Екатеринбургская рок-певица Юлия Чичерина назвала Донбасс своей родиной, комментируя для RT получение паспорта ЛНР.

«С 2014 года я поддерживаю этот героический народ и стала его частью, хочу разделить его судьбу в эти нелёгкие времена, — сказала изданию артистка. — Что бы ни случилось, я останусь со своими братьями и сёстрами. Теперь Донбасс — моя родина».

Ранее стало известно, что Юлии Чичериной и ее мужу были выданы паспорта Луганской народной республики. Певица сама писала обращение выдать ей документ на имя главы ЛНР Игоря Плотницкого. 13 мая паспорт гражданки ЛНР ей был торжественно выдан.