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13 мая 2017
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21:30  13 мая 2017 0

Юлия Чичерина назвала Донбасс своей родиной

Открытая лицензия на 13.08.2015. Юлия Чичерина., чичерина юлия
Юлия ЧичеринаФото: chicherina.com

Екатеринбургская рок-певица Юлия Чичерина назвала Донбасс своей родиной, комментируя для RT получение паспорта ЛНР.

«С 2014 года я поддерживаю этот героический народ и стала его частью, хочу разделить его судьбу в эти нелёгкие времена, — сказала изданию артистка. — Что бы ни случилось, я останусь со своими братьями и сёстрами. Теперь Донбасс — моя родина».

Ранее стало известно, что Юлии Чичериной и ее мужу были выданы паспорта Луганской народной республики. Певица сама писала обращение выдать ей документ на имя главы ЛНР Игоря Плотницкого. 13 мая паспорт гражданки ЛНР ей был торжественно выдан.

Евгений Лазарев
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