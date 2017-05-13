19:32 13 мая 2017 0

Юлия Чичерина Фото: chicherina.com

Екатеринбургская рок-певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР. Она сама написала обращение к главе республики Игорю Плотницкому и попросила выдать ей документ.

Паспорт гражданки самопровозглашённой Луганской народной республики Юлие Чичериной торжественно вручил лично глава МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщает RT.

«В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики», — сказал Корнет.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов добавил, что свершился очередной исторический факт.

«Я думаю, что любая республика, которая только становится на ноги, должна гордиться, что лучшие граждане других республик желают стать нашими гражданами», — заявил глава.