18:51 15 мая 2017 0

Комментаторы грозятся отобрать у нее родительские права Фото: Facebook Ольги Поздняк

В социальных сетях Екатеринбурга не утихает скандал вокруг поста на Фейсбуке, который опубликовала руководитель агентства бизнес-событий Ольга Поздняк. Женщина поделилась с подписчиками новостью о том, что ее сын Степан за 1 год и 10 месяцев жизни совершил уже 50 авиаперелетов и может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Однако комментаторы упрекнули ее в том, что такой образ жизни вреден для ребенка и даже посоветовали органам опеки обратить внимание на эту семью.

Ольга очень часто путешествует по работе Фото: Facebook Ольги Поздняк

«Процедура изначально совсем не сложная — надо зарегистрироваться на сайте, заполнить небольшую форму и оплатить регистрационный сбор 5 долларов. Пишут, что максимальный срок рассмотрения — 12 недель. Посмотрим, что из этого выйдет», — написала женщина в соцсети о перспективе попасть в книгу рекордов. Получить оперативный комментарий бизнес-леди не удалось — она находилась на борту самолета, направлявшегося в Тбилиси. Однако ситуацию прокомментировали ее коллеги:

«Можем сказать, что это точно было сделано не ради пиара. У Ольги трое детей, все крепкие, здоровые и активные. Тот факт, что ребенок с ней путешествует — это естественно. Сейчас многие мамы совмещают процесс рождения и воспитания детей с профессиональным ростом. Этот пример, наоборот, для многих должен стать положительным: Ольга — пример того, как можно успешно совмещать ту и другую область. Ребенок от этого совершенно не страдает, сейчас очень многие путешествуют с детьми. Естественно, после каждого перелета она обязательно комфортно размещается в отеле, а Степан отдыхает».

В то же время один из врачей Свердловской областной клинической больницы №1, пояснил «URA.RU», что подобный образ жизни действительно допустим для ребенка, однако лишь при идеальных показателях здоровья. «Если у него нет проблем с дыхательной системой, с кровеносной — перепады давления минимальны, он будет чувствовать себя нормально. Однако 50 перелетов за два года — это по одному раз в две недели. Такие нагрузки будут серьезными даже для взрослого человека. Тем более, многое зависит от длины перелетов: одно дело лететь из Екатеринбурга в Пермь, а другое — куда-нибудь на Кубу», — отметил детский врач.