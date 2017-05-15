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15 мая 2017
23:14  15 мая 2017 0

У сына вице-президента «Лукойла» конфискуют Gelandewagen

ГИБДД не простило золотого ребенкаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Судебные приставы начали процесс конфискации автомобиля Mercedes Gelandewagen у сына вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслана Шамсуарова.

Кроме того, Шамсуаров заплатит штраф в размере 2,5 тысячи рублей за нарушение правил парковки. Об этом сообщил официальный представитель московского Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимур Коробицын, передает агентство Nation News.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года судебные приставы разыскивали Руслана Шамсуарова из-за неоплаченных штрафов в размере 1,5 тысяч рублей. Сегодня Шамсуаров опубликовал видео, как его Mercedes мчится по выделенной полосе, минуя пробку в центре Москвы.

Семен Гринберг
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