У сына вице-президента «Лукойла» конфискуют Gelandewagen

23:14 15 мая 2017 0

ГИБДД не простило золотого ребенка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Судебные приставы начали процесс конфискации автомобиля Mercedes Gelandewagen у сына вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслана Шамсуарова.

Кроме того, Шамсуаров заплатит штраф в размере 2,5 тысячи рублей за нарушение правил парковки. Об этом сообщил официальный представитель московского Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимур Коробицын, передает агентство Nation News.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года судебные приставы разыскивали Руслана Шамсуарова из-за неоплаченных штрафов в размере 1,5 тысяч рублей. Сегодня Шамсуаров опубликовал видео, как его Mercedes мчится по выделенной полосе, минуя пробку в центре Москвы.