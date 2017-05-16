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16 мая 2017
12:01  16 мая 2017 0

Познер поинтересовался у Путина, посадят ли его за атеизм. ВИДЕО

Клипарт, познер владимир
Телеведущий опасается уголовного преследования за атеизмФото: Алексей Ярославцев © URA.RU
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Телеведущий Владимир Познер в авторской программе на «Первом канале» прокомментировал приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому. Журналист выразил опасение, что также может стать жертвой судебной системы, поскольку отрицает существование Бога.

«Когда-то за отрицание существования Бога, за атеизм, сжигали на кострах. Этим занималась „Святая инквизиция“. Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют, что этот метод борьбы не применяется. Не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248 статье УК за возбуждение ненависти. Я, как известно, атеист. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу: „Нету! Нету!“ с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее объяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ?» — задался вопросом Познер.

Свой монолог телеведущий адресовал адресовал Патриарху Кириллу, председателю Конституционного суда и президенту России.

Блогер Руслан Соколовский был осужден Верх-Исетским судом Екатеринбурга на 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Сергей Макеев
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