13:37 17 мая 2017 11

Дегтярев: "Это самый большой НЛО на нашей планете" Фото: с сайте Google Earth

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, известный своими расследованиями катастроф, сделал очередное открытие. Изучая снимки поверхности Земли, исследователь обнаружил, что неподалеку от Южного полюса из-под снега выпирает некий предмет огромных размеров, который, по его мнению, является не чем иным, как инопланетным космическим кораблем.

«Случайно нашел нечто потрясающее. На сайте Google Earth по координатам 73°13'55.09„S, 71°57'12.98‚W (это остров Eklund) в Антарктиде, в 170 километрах от берега на скале, лежит то, что принято называть звездолётом, — пишет Дегтярев. — Просто огромный аппарат размером 600 метров врезался в скалу и остался в этом плену на века‘.

По словам специалиста по поиску артефактов, гигантский предмет стал заметен поле того, как в Антарктиде началось таяние льдов. «Снимки сделаны с 1989 года по 2013 годы, но везде один и тот же предмет, — сообщает исследователь. — Где-то он заметнее, где-то нет. Но форма его видна отчетливо: элипсоидной формы дисковидный аппарат с видимыми ракетными двигателями. На снимке 1999 года даже видно крыло… (а может, это просто тень). Скорее всего, на поверхности только его небольшая часть. Что с остальными, я даже предположить не пытаюсь. Видимо, это самый большой НЛО на нашей планете. Он хорошо сохранился, и найти его труда не составит».

1/8 Фото: с сайте Google Earth

Однако, по словам Дегтярева, извлечь «звездолет» из-под снега невозможно — в мире пока нет техники, способной вести столь масштабные работы в Антарктиде. Поэтому, что это — остается только догадываться. «Мне очень интересно, как давно он упал на Землю? — задается вопросом Валентин. — И не является ли этот аппарат тем самым „виманом“ (летательной машиной древних — прим. ред), о котором столько легенд? Ну, а фантазировать можно разное — тут и древний Марс, и даже мифический Фаэтон. Одно ясно точно: ничего подобного на Земле найдено ещё не было. Да и приблизительные размеры этого техногенного предмета слишком большие для земной машины».

Валентин Дегтярев из Нижнего Тагила прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2 (правда, кроме него, слов в радиошуме разобрать никто не мог). Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников.

Так, в 2014-м ему удалось отыскать на снимках земной поверхности зенитную установку «Бук», которая 17 июля 2014 года выпустила ракету по малайзийскому «Боингу», упавшему под Донецком. Правда, впоследствии он склонился к другой версии, что «Боинг» все-таки был сбит украинским истребителем.

К теме другого малайзийского «Боинга» с рейса 777-200, пропавшего в океане, Дегтярев обращался не раз: в 2016-м он публиковал снимки странных объектов в прибрежных водах острова Бали (Индонезия) и на Юго-Восточном побережье Африки, которые, по мнению исследователя, могут быть обломками этого самолета.

Перед Новым годом Дегтярев поразил всех видеороликом, на котором запечатлены фигуры ангелов в небе над Иерусалимом. А недавно, рассматривая снимки марсохода Curiosity на сайте NASA, он обнаружил на поверхности «красной планеты» «тело гуманиода» в скафандре, обломок летательного аппарата, сопло ракеты и нечто напоминающее памятник.