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Главные новости Ямала
14:33  17 мая 2017 2

Главврачи Ямала отчитались о заработанных миллионах. Лидер сменился

80-летие Семена Спектора. Екатеринбург, медицина, доктор, здравоохранение, врач, сотрудники госпиталя
Многие руководители ямальских больниц стали зарабатывать меньшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврачи больниц Ямала раскрыли сведения о доходах за 2016 год. Выше всех доход оказался у руководителя салехардской окружной больницы Андрея Лукинова — он задекларировал 6,3 млн рублей по итогам года. Это почти на миллион больше уровня 2015 года. В его собственности три квартиры в России.

Менеджер в Тарко-Салинской больнице Кирилл Трапезников отчитался о доходе в 4,7 млн рублей. У него есть доля в квартире, второй половиной которой владеет жена. Транспорт отсутствует.

Менеджер новоуренгойской больницы Ирина Груздева задекларировала 4,8 млн рублей. Это меньше уровня прошлого года (6,4 млн рублей). Жилья и автомобиля у нее нет, она владеет лишь двумя дачными участками и еще долей в участке сельхозназначения.

Не имеет собственного жилья и главврач Аксаровской больницы Татьяна Земко. Она отчиталась о доходах в 4,1 млн рублей — чуть меньше результата за 2015 год. Она имеет автомобиль Toyota RAV4.

Нет ни жилья, ни транспорта у руководителя Надымской больницы Натальи Калиберды. Она получила доход в 3,7 млн рублей, как и годом ранее.

Руководитель Тазовской больницы Эльдар Фараджев получил за 2016 год 3,6 млн рублей — на миллион меньше, чем в 2015 году. У него есть средство передвижения — это автомобиль HYUNDAI. Одна квартира принадлежит ему целиком, вторую он делит вместе с семьей — женой и детьми.

Менеджер Муравленковской больницы Олег Казаков получил за год 3,4 млн рублей. У него есть доля в квартире. Из транспорта — машина Chevrolet и прицеп.

Не имеет вообще никакой собственности главврач Красноселькупской больницы Татьяна Санникова. Ее годовой доход — 3,1 млн рублей.

Лидер по доходам в 2015 году, глава Лабытнангской больницы Ринат Гатаулин, в 2016 году продемонстрировал снижение дохода до 3 млн рублей. Он владеет собственным жилым домом и долями в двух квартирах. Также ему принадлежит автомобиль Volkswagen.

Почти три миллиона рублей задекларировала глава губкинской больницы Светлана Боровкова. Из собственности у нее лишь доля в квартире.

Главврач Яр-Салинской больницы Татьяна Падерина задекларировала почти 3 млн рублей в 2016 году. Ездит она на машине ВАЗ, в списке недвижимости — земельный участок и незавершенный дом.

Руководитель мужевской больницы Николай Попов отчитался о доходах в 2,8 млн рублей. У него две квартиры и широкий список транспорта: автомобили JEEP и Mitsubishi, снегоход YAMAHA, лодка BERCUT. Лодка и Mitsubishi приобретены в 2016 году.

У главврача ноябрьской больницы Олега Шалаева сразу два автомобиля — и оба Toyota. За год он заработал 2,7 млн рублей. В числе недвижимости у него есть квартира.

Руководитель харпской районной больницы Владимир Баннов отчитался о доходе в 2,4 млн рублей. Он ездит на HYUNDAI. Главврач владеет долей в квартире.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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