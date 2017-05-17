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17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:59  17 мая 2017 1

Куйвашев начинает предвыборное турне. Первая остановка — Первоуральск

Первомай в Екатеринбурге, шептий виктор, куйвашев евгений
Куйвашев и Шептий отправятся в Первоуральск на встречу с секретарями первичекФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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В четверг, 18 мая, после заседания облправительства врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отправится в Первоуральск. Там пройдет первая встреча участников праймериз с секретарями первичных отделений «Единой России» Западного управленческого округа по определению кандидата на выборы главы региона.

Компанию Куйвашеву составит секретарь свердловского отделения «ЕР» и, собственно, его спарринг-партнер на внутрипартийном голосовании Виктор Шептий. В ходе встречи, как отмечает пресс-служба партии, на встрече секретари первичек обратятся к кандидатам «с вопросами и предложениями, а также передадут свои наказы».

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На прошлой неделе, 11 мая, на заседании регионального политсовета единороссы утвердили участников праймериз. Поскольку кандидатура Евгения Куйвашева, хоть и негласно, но все же была неоспоримой, главной интригой встречи был выбор спарринг-партнера. В качестве него мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложил Виктора Шептия. Инициатива была поддержана единогласно.

Теперь участникам праймериз предстоят встречи с руководителями первичных отделений партии, которые запланированы на период с 15 мая по 5 июня. Завершит праймериз тайное голосование на региональной конференции «Единой России», которое и определит единого кандидата на выборы губернатора от партии.

Сергей Демин
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