Генсовет «ЕР» проигнорировал выборы свердловского губернатора

20:44 11 мая 2017 0

Евгению Куйвашеву предстоит встретиться с более чем двумя тысячами секретарей первичек Фото: Анна Майорова © URA.RU

11 мая стартовали праймериз «Единой России» по подбору кандидата в губернаторы Свердловской области. В этот день прошло заседание политсовета регионального отделения партии, на котором были определены дата, правила и участники предварительного голосования.

Явка на заседание оставляла желать лучшего. Встречавший в коридоре коллег лидер свердловских единороссов Виктор Шептий не скрывал разочарования по этому поводу. Проходя мимо немногочисленной группы журналистов, он

неожиданно бросил фразу «Вас сегодня больше, чем партийцев», после чего зашел внутрь зала.

На ключевое предвыборное мероприятие не явилось большинство депутатов Госдумы. За федеральных парламентариев отдувались лишь представитель УВЗ Алексей Балыбердин и экс-министр строительства Сергей Бидонько. Не были замечены в зале близкие к мэрии Екатеринбурга вице-спикер гордумы Виктор Тестов и бизнесмен Анатолий Никифоров. Не нашли время приехать на политсовет многие свердловские министры и мэры. Проигнорировал событие гендиректор УГМК Андрей Козицын, которого еще недавно называли наиболее вероятным участником губернаторских праймериз.

1/5 Алексей Балыбердин на заседании политсовета не произнес ни слова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главным героем мероприятия стал член Высшего совета «Единой России», мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Еще до начала заседания, пока остальные партийцы грустно прогуливались по коридору, он начал демократично общаться с прессой. Пережевывая пирожок, с пластиковым стаканчиком в руке он объяснял, почему нельзя будет называть альтернативного участника предварительного голосования спарринг-партнером губернатора. С филологическими размышлениями мэра никто не соглашался, но все слушали внимательно.

Само заседание прошло в молниеносном темпе, завершившись примерно за 30 минут. Такая скорость не давала докладчикам углубляться в подробности.

Все выступления ограничивались несколькими мыслями и носили поверхностный характер. В частности, Евгений Куйвашев напомнил, когда именно президент Владимир Путин подписал указ о назначении его врио губернатора, и рассказал, что состоит в правящей партии с 2002 года.

Своей главной целью губернатор назвал введение Свердловской области в тройку сильнейших российских регионов.

Его задачей станет максимальная поддержка со стороны населения ранее опубликованной губернаторской программы «Пятилетка развития».

Затем приглашенный на трибуну Сергей Носов огласил список участников праймериз. Первым из них стал Евгений Куйвашев. «Я уверен, что, принимая решение о назначении Евгения Владимировича врио губернатора, президент [России Владимир Путин] взвесил все за и против. Для меня лично это значит, что президент определился со своим выбором», — сказал глава Нижнего Тагила.

Альтернативным кандидатом стал Виктор Шептий.

«Праймериз подразумевают активное общение с секретарями первичных отделений, и он [Виктор Шептий] справится с этой задачей лучше, чем кто-либо другой»? — пояснил член Высшего совета РФ. Решение о выдвижении Виктора Шептия, по информации «URA.RU», пролоббировал первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов.

По внутрипартийной неофициальной инструкции спарринг-партнер врио губернатора становится главным претендентом на назначение после осенних выборов членом Совета Федерации РФ.

Виктор Шептий заявил «URA.RU», что это правило не является обязательным к исполнению, и попросил не торопить события.

1/6 Голосование по всем вопросам было единогласным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Еще одним ключевым решением стало формирование рабочей группы по подготовке предвыборной программы «Единой России» на губернаторских выборах. Ее возглавил директор Уральского филиала академии госслужбы Александр Александров. Среди других вошедших в группу экспертов главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин, председатель исполкома партии Александр Косинцев и его заместитель Андрей Мозолин. Остальные — партфункционеры и общественники, ранее не замеченные в авторстве программных документов.

С 15 мая по 5 июня Евгений Куйвашев и Виктор Шептий должны встретиться с большей частью из 2473 секретарей первичных отделений «ЕР», чтобы заручиться их поддержкой. Планируется, что совещания пройдут кустовым методом — на каждом из них будет присутствовать до сотни выборщиков. Окончательное голосование состоится 10 июня на областной конференции «ЕР», качественную подготовку к которой Шептий назвал приоритетной задачей.

Часть экспертов довольны началом губернаторской кампании и говорят о мобилизации элит вокруг главного кандидата. Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен:

«Итоги конференции свидетельствуют, что региональная элита выражает лояльность Куйвашеву.

Праймериз будут использоваться для раскрутки и продвижения его программы. Альтернативный кандидат Виктор Шептий будет работать на продвижение врио губернатора. Это устраивает и Куйвашева, и федеральный центр».

Директор Центра региональной политики Андрей Русаков обратил внимание на то, что Генсовет партии не воспользовался правом выдвижения участника предварительного голосования: «Это говорит о том, что Москва не видит в свердловских выборах особой интриги. По мнению федералов, Куйвашев уже фактически их выиграл. Видимо, речь пойдет о референдумном сценарии кампании, в котором

не найдется места таким сильным конкурентам врио губернатора, как Евгению Ройзману и Александру Буркову.

По всей видимости, они не пройдут муниципальный фильтр».

Источники в самом партотделении настроены более пессимистично. Они говорят о слабой управляемости части руководителей первичных организаций из-за их напряженных отношений с Шептием. Иллюстрацией конфликтов стали итоги последней областной отчетно-выборной конференции «ЕР». На ней в ходе избрания секретаря регионального политсовета никому не известный кандидат Виктор Сериков набрал 56 голосов. Результат Виктора Шептия — 169 голосов. «Если бы второй кандидат был не техническим, а известным, то делегаты вполне могли бы оставить Шептия без поста. С тех пор антагонизм никуда не делся. Поэтому

в ходе тайного голосования можно ожидать любых неожиданностей вплоть до порчи бюллетеней и срыва праймериз», — опасаются осведомленные партийцы.

Подававший в полицию заявление о незаконности прошедшей в 2013 году предвыборной конференции «Единой России» свердловский политик Сергея Ярутин собирается сделать это вновь. «Тогда мы получили оперативную информацию о большом числе „мертвых душ“ в партийных первичках, фальсификации решений об избрании делегатов и подделке подписей делегатов конференции. По нашему заявлению прошли выемки документов в избиркоме. Но дело было замято. Мы будем следить за подготовкой конференции в этом году и подавать новые заявления в силовые структуры», — говорит Ярутин.

Единороссы также не понимают, как будет строиться кампания после подведения итогов праймериз. Команда губернатора до сих пор не приступила к созданию агитационной сетки в области. По одной из версий, для распространения газет и листовок будет задействована партийная сетка, эффективность работы которой в сегодняшнем состоянии вызывает вопросы.