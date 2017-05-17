Политологи назвали имя нового мэра Нижнего Тагила

21:14 17 мая 2017 1

Сергей Носов готов сдать город своему заместителю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские и федеральные эксперты уверены, что итоги прошедших 17 мая праймериз «Единой России» на выборах мэра Нижнего Тагила свидетельствуют о скорой смене власти в городе.

Как ранее сообщало «URA.RU», по предварительным данным, градоначальник набрал 198 голосов выборщиков. На втором месте — его заместитель Владислав Пинаев со 188 голосами. Спикер местной думы Александр Маслов получил всего 12 голосов.

Участники предварительного голосования отмечают, что Носов в выступлении активно продвигал своего заместителя. Политконсультант Александр Пирогов считает, что таким образом действующий мэр дал понять элитам — именно Владислав Пинаев станет его преемником. «Сергей Носов переизберется в сентябре 2017 года на пост мэра Нижнего Тагила. Некоторое время после этого он будет работать на этом посту. Но, скорее всего, он с большим удовольствием хотел бы стать губернатором Челябинской области или Кузбасса. Такое развитие событий более чем возможно. Носов перерос Нижний Тагил. И теперь ему есть кому отдать город», — говорит Пирогов.

Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов дает более осторожный комментарий: «Сергей Носов продвигал на праймериз своего заместителя Владислава Пинаева. С учетом этого очевидно — Носов намекает, что именно его хотел бы видеть своим заместителем. Возможно, что речь идет о довольно близкой перспективе».

Основатель консалтинговой группы Bakster group Дмитрий Гусев называет любые версии о скором губернаторстве Сергея Носова необоснованными слухами и предлагает не делать поспешных выводов.

Официально итоги праймериз в Нижнем Тагиле будут оглашены утром 18 мая.