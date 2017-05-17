СМИ узнали, что клип Алисы Вокс заказал экс-сотрудник Кремля

22:54 17 мая 2017 2

Видео спровоцировало громкий скандал Фото: скрин с клипа

Работу по созданию клипа бывшей солистки группировки «Ленинград» Алисы Вокс «Малыш» мог заказать бывший сотрудник администрации президента России Никита Иванов, который выступил заказчиком и автором концепции клипа.

Иванов официально работал в Кремле с 2005 по 2009 год, отвечая за работу провластных молодежных организаций, включая движение «Наши», перейдя после в «Единую Россию». При этом в последние годы Иванов не занимает никаких официальных должностей, однако он близок к силовикам, передает телеканал «Дождь».

Источники телеканала утверждают, что руководитель внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко и его окружение не имеют отношение к этому «произведению искусства». Считается, что видео снято по заказу лояльных власти групп из бизнеса и госкомпаний, однако это творчество по итогу, скорее, вредит Кремлю, добавляют журналисты.

Отметим, что клип малыш вызвал негативную реакцию в Интернете, собрав более 150 тысяч дизлайков. Ранее портал «Медуза» сообщил о том, что видео могли заказать Алисе Вокс госструктуры, за этот заказ она якобы получила два миллиона рублей.

В композиции, напоминает «Национальная служба новостей», говорится, о школьниках, которые принимали участие в недавних незаконных митингах. Вокс называет их марионетками и призывает «учить матчасть».