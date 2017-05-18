07:26 18 мая 2017 0

На Среднем Урале выборы губернатора должны пройти при "естественной" явке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Свердловскую область, а также Ярославскую, Калининградскую, Кировскую области и Бурятию Кремль призвал не накручивать явку на выборах главы региона, которые состоятся осенью 2017 года. Источники в администрации президента считают, что повышенная явка может сыграть против основных кандидатов.

По данным источников «Ведомостей», связанных с Кремлем, изначально задача по повышению явки ставилась перед всеми регионами. Другой источник придерживается иного мнения: у Кремля нет необходимости искусственно завышать явку избирателей на участки для голосования ради «репетиции» президентских выборов, так как это голосование совершенно разного уровня.

По словам собеседника издания, от необходимости повышать явку освободили Свердловскую область, где против врио губернатора может выступить «серьезный конкурент» — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Такая же ситуация наблюдается в Бурятии, где к управлению регионом рвется сенатор Вячеслав Мархаев.

В Ярославской и Кировской областях, по словам собеседника издания, «местные элиты не приняли назначенцев-варягов», а в Калининградской области потенциального губернатора считают слишком молодым — врио губернатору региона Антону Алиханову всего 30 лет.

Близкий к Кремлю источник рассказывает, что повышенная явка может сыграть против кандидатов от власти, поэтому им разрешили не думать о ней. Другой источник полагает, что проблемным регионам дали рекомендацию не совершать чрезмерных усилий для увеличения числа голосов. «Естественная явка — лучшее средство от скандалов на выборах», — считает собеседник газеты.

Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на встрече с вице-губернаторами обсудил выборы главы государства, назвав условие, что основной кандидат должен выиграть выборы при явке 70% и с результатом 70% голосов избирателей, напоминает РБК.