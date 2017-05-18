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18 мая 2017
16:52  18 мая 2017 0

Обвиняемому в покушении на генерала Тимониченко продлили арест

Тимониченко Борис Курган, тимониченко борис
Экс-начальник УМВД узнал в Дудко своего коллегу, а не стрелка, утверждает адвокатФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Екатеринбурге расстреляли Бориса Тимониченко
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга 18 мая продлил меру пресечения для обвиняемого в покушении на генерал-майора Бориса Тимониченко в феврале 2016 года. Олег Дудко пробудет под арестом до 19 ноября.

Также суд назначил дату рассмотрения дела по существу. Как рассказал «URA.RU» адвокат обвиняемого Александр Белобородов, процесс назначен на 5 июля. По требованию защиты рассматривать дело будет коллегия из трех судей. По мнению адвоката, процесс будет продолжительным, так как Дудко содержится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора ИК-13 Нижнего Тагила. Доставка подсудимого в Екатеринбург на процесс доставит серьезные осложнения и замедлит судебное следствие.

По словам Белобородова, у Дудко серьезные проблемы со здоровьем. «Все говорят, что Тимониченко на очной ставке опознал Дудко. На самом деле, он узнал в нем своего коллегу, а не стрелка», — рассказал юрист.

Как писало «URA.RU» ранее, заседание прошло в закрытом режиме. Перед его началом защитник Олега Дудко рассказал корреспонденту издания, что его подзащитный не признает себя виновным. Отметим, покушение на бывшего начальника УМВД по Курганской области произошло 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой в Екатеринбурге, где он проживает. По данным следователей, нападавшим является бывший подчиненный генерала — экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга, подполковник Олег Дудко.

Дмитрий Антоненков
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