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18 мая 2017
17:27  18 мая 2017 0

Суд вернется к вопросу о заочном аресте экс-губернатора Юревича

Здания Екатеринбурга. Иллюстрации. Константинов , свердловский областной суд
Прокуратура обжаловала вердикт районного судаФото: Александр Константинов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Прокуратура обжаловала отказ Ленинского районного суда Екатеринбурга санкционировать заочный арест челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Рассмотрение апелляции состоится 19 мая, сообщили «URA.RU» в Свердловском областном суде.

После того, как бывший глава Южного Урала был объявлен в международный розыск, СКР заявил о намерении добиться решения о его заочном аресте за отказ прибыть в Екатеринбург на допрос. Защита Юревича опротестовала это ходатайство, апеллируя к тому, что Юревич проходит обследование на онкогематологическое заболевание в Лондоне, которое не допускает перерыва и, тем более, содержания экс-губернатора под арестом. 12 мая судья Александр Тараненко, рассмотрев предъявленные защитой документы, отклонил требования следователя.

После этого представляющая интересы Юревича адвокат Людмила Айвар заявила, что защита намерена обжаловать также объявление клиента в федеральный и международный розыск.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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