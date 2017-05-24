08:55 24 мая 2017 8

Стерлигов продает продукты без маркировки Фото: страничка предпринимателя в соцсети

На этой неделе полиция сорвала поставки кваса в магазины крестьянского предпринимателя Германа Стерлигова. В числе прочих продукт не доставили в торговую точку, расположенную в Перми.

По данным УМВД России по Кировской области, «Настоящий вятский квас» изъяли из-за незаконного использования товарного знака. Как выяснилось, на этикетке напитка не было никакой информации о дате производства, сроке годности и соответствии продукта стандартам качества.

Сам предприниматель в ответ заявил, что на бутылке натурального продукта никакой даты производства указывать не нужно. «Старенькая мама вятского крестьянина Андрея настаивала в кадушке квас на зерне, меде и колодезной воде. Так каждую неделю по кадушке. Потом разливала кадушку по стеклянным бутылкам и отдавала на продажу в магазинчик Германа Стерлигова, чтоб получить денежку и поддержать молодую семью любимого сына. По 50 бутылок вкуснейшего кваса в неделю. Больше в кадушку не влезало. Но тут нагрянула полиция. И невдомек человечку со звездами, что даты на натуральном квасе нет и быть не может, потому что это всегда квас свежий, его ждут покупатели и выпивают сразу, и к вечеру его уже никогда нет», — написал Стерлигов в социальной сети.

Всю изъятую продукцию отправили на экспертизу, заведено административное дело. Отметим, что новый магазин предпринимателя в Перми привлек внимание покупателей своими ценами. Так, буханка хлеба здесь стоит больше 500 рублей, подсолнечное масло — 350 рублей, а сухари — 1200 рублей.

В поле зрения правоохранителей магазин попал из-за скандальной таблички у входа с запретом на посещение торговой точки для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.