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Главные новости Челябинской области
10:30  24 мая 2017 3

Судный день. Одновременно стартуют процессы по делам трех VIP-челябинцев

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Один из обвиняемых ждет исхода заседания в АнглииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В судах Челябинской и Свердловской области возобновляются слушания по уголовным делам экс-губернатора Михаила Юревича, его бывшего заместителя Николая Сандакова и экс-сенатора Константина Цыбко. Заседания будут проходить 24 мая.

Как пояснил «URA.RU» Николай Сандаков, после объединения двух уголовных дел Советский районный суд Челябинска вернулся к допросу свидетелей обвинения и оглашению материалов уголовного дела, которое может растянуться на несколько ближайших дней. «Не самая интересная стадия, подразумевающая монотонное перечисление материалов уголовного дела, но предлагаю всем желающим прийти и послушать документальные доказательства обвинения», — написал в facebook Сандаков.

В Озерском городском суде, где рассматривается дело по обвинению во взятках Константина Цыбко, продолжатся прения. Прокурор уже высказал все, что хотел: обвинение требует 14 лет заключения и астрономического штрафа в полмиллиарда рублей. Теперь слово перешло к адвокату Цыбко и самому сенатору, который также активно участвует в защите.

Свердловский облсуд после паузы, взятой по ходатайству следователя, вновь рассмотрит вопрос о заочном аресте остающегося в Лондоне Михаила Юревича. Объявление экс-губернатора в федеральный и международный розыск стало последним громким успехом СКР. Ленинский районный суд не счел нужным арестовывать бывшего главу Южного Урала, сочтя аргументацию его защиты более убедительной.

Алексей Шумов
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