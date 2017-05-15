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15 мая 2017
21:31  15 мая 2017 0

Полмиллиарда рублей штрафа и 14 лет колонии запросили прокуроры для челябинского экс-сенатора

Суд над бывшим членом Совета Федерации от Челябинской области, координатором «Единой России» по вопросам экологии Константином Цыбко. Озерск, цыбко константин, коваленко константин
Гособвинение закончило прения по делу Цыбко (в центре)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Прокуроры запросили в суде 14 лет колонии и 500 млн рублей штрафа для челябинского экс-сенатора Константина Цыбко, обвиняемого в получении взятки. Такое наказание они озвучили по завершению участия в прениях во вторник, 16 мая, передает корреспондент «URA.RU».

В понедельник закончилось четырехдневное выступление в прениях прокуроров. По словам Цыбко, стороне защиты потребуется гораздо больше времени. «Прокуроры поменяли время, даты, позиции свидетелей, нам фактически нужно защищаться он другого обвинения», — сказал экс-сенатор.

По словам обвиняемого, бывший вице-губернатор Александр Уфимцев и другие свидетели заявили в суде, что Цыбко не заставлял их выбирать Евгения Тарасова сити-менеджером Озерска. «Прокурор Галина Чеблакова заявила в суде, что Уфимцев на допросе якобы сказал, что Цыбко сформировал конкурсную комиссию. Аналогично искажены телефонные переговоры. Прокурор добавляла собственные слова, прикрываясь такой интерпретацией разговора. Суд даже разрешил нам сделать копии с выступления прокуроров, поскольку в них содержится клевета», — уверен Цыбко.

Экс-сенатор рассказал, что гособвинение потребовало отмести документы из гостиницы «Зюраткуль», путевой лист служебного автомобиля и данные геолокации, доказывающие, что 9 июля 2011 года бывший вице-губернатор Николая Сандаков был в Сатке, а не в ресторане «Грузинский двор» Аргаяшского района, где вместе с Цыбко требовал с Тарасова деньги за назначение. «По мнению прокуроров, документы и геолокация Сандакова не могут быть приняты как достаточные доказательства, но геолокация Тарасова является достаточной доказательства, потому что он честный человек. Двойные протоколы допросов почему-то обошли стороной. Трое из четырех участников одной из встреч утверждают, что я не называл никакие суммы взяток, но прокуратура требует верить только четвертому свидетелю — Тарасову», — отметил Цыбко.

16 мая настанет очередь выступать в прениях стороне защиты. Экс-сенатор намерен представлять свою позицию параллельно адвокату Константину Коваленко.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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