21:31 15 мая 2017 0

Гособвинение закончило прения по делу Цыбко (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуроры запросили в суде 14 лет колонии и 500 млн рублей штрафа для челябинского экс-сенатора Константина Цыбко, обвиняемого в получении взятки. Такое наказание они озвучили по завершению участия в прениях во вторник, 16 мая, передает корреспондент «URA.RU».

В понедельник закончилось четырехдневное выступление в прениях прокуроров. По словам Цыбко, стороне защиты потребуется гораздо больше времени. «Прокуроры поменяли время, даты, позиции свидетелей, нам фактически нужно защищаться он другого обвинения», — сказал экс-сенатор.

По словам обвиняемого, бывший вице-губернатор Александр Уфимцев и другие свидетели заявили в суде, что Цыбко не заставлял их выбирать Евгения Тарасова сити-менеджером Озерска. «Прокурор Галина Чеблакова заявила в суде, что Уфимцев на допросе якобы сказал, что Цыбко сформировал конкурсную комиссию. Аналогично искажены телефонные переговоры. Прокурор добавляла собственные слова, прикрываясь такой интерпретацией разговора. Суд даже разрешил нам сделать копии с выступления прокуроров, поскольку в них содержится клевета», — уверен Цыбко.

Экс-сенатор рассказал, что гособвинение потребовало отмести документы из гостиницы «Зюраткуль», путевой лист служебного автомобиля и данные геолокации, доказывающие, что 9 июля 2011 года бывший вице-губернатор Николая Сандаков был в Сатке, а не в ресторане «Грузинский двор» Аргаяшского района, где вместе с Цыбко требовал с Тарасова деньги за назначение. «По мнению прокуроров, документы и геолокация Сандакова не могут быть приняты как достаточные доказательства, но геолокация Тарасова является достаточной доказательства, потому что он честный человек. Двойные протоколы допросов почему-то обошли стороной. Трое из четырех участников одной из встреч утверждают, что я не называл никакие суммы взяток, но прокуратура требует верить только четвертому свидетелю — Тарасову», — отметил Цыбко.

16 мая настанет очередь выступать в прениях стороне защиты. Экс-сенатор намерен представлять свою позицию параллельно адвокату Константину Коваленко.