Суд соединил два уголовных дела бывшего челябинского вице-губернатора

13:48 26 апреля 2017 1

Николая Сандакова будут судить одним процессом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский районный суд Челябинска 26 апреля, в среду, принял решение соединить два дела в одно в отношении вице-губернатора Николая Сандакова, обвиняемого в мошенничестве, взломе электронной почты и коррупции. Как сообщил «URA.RU» адвокат Сандакова Сергей Колосовский, это, вероятно, прецедент в России.

«Очень важный шаг, — считает Колосовский. — Трудно было работать на два фронта, не успевали порой по срокам. Соединение двух дел в одно стало возможным благодаря поправкам в уголовно-процессуальном кодексе, принятым в прошлом году. Мы, вероятно, первые смогли этими поправками воспользоваться».

С ходатайством соединить два дела в одно адвокаты выходили в областной суд, но его направили в Советский суд, где и приняли решение.

Первый процесс в Советском суде стартовал год назад, тогда же Сандакова, обвиняемого в мошенничестве и взломе чужой почти, выпустили из СИЗО. Через несколько дней экс-чиновника вновь задержали и предъявили обвинение в получении взятки от директора ЧОП «Питон». Сандаков год пробыл под домашним арестом, вышел под залог. Два процесса шли параллельно.

Бывший вице-губернатор 26 апреля отправится в Астрахань с семьей, об этом Сандаков написал в своих аккаунтах в соцсетях. Ему позволили побывать на Родине.