{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
13:48  26 апреля 2017 1

Суд соединил два уголовных дела бывшего челябинского вице-губернатора

Сандаков Николай. Челябинск., сандаков николай
Николая Сандакова будут судить одним процессомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ
все новости сюжета

Советский районный суд Челябинска 26 апреля, в среду, принял решение соединить два дела в одно в отношении вице-губернатора Николая Сандакова, обвиняемого в мошенничестве, взломе электронной почты и коррупции. Как сообщил «URA.RU» адвокат Сандакова Сергей Колосовский, это, вероятно, прецедент в России.

«Очень важный шаг, — считает Колосовский. — Трудно было работать на два фронта, не успевали порой по срокам. Соединение двух дел в одно стало возможным благодаря поправкам в уголовно-процессуальном кодексе, принятым в прошлом году. Мы, вероятно, первые смогли этими поправками воспользоваться».

С ходатайством соединить два дела в одно адвокаты выходили в областной суд, но его направили в Советский суд, где и приняли решение.

Первый процесс в Советском суде стартовал год назад, тогда же Сандакова, обвиняемого в мошенничестве и взломе чужой почти, выпустили из СИЗО. Через несколько дней экс-чиновника вновь задержали и предъявили обвинение в получении взятки от директора ЧОП «Питон». Сандаков год пробыл под домашним арестом, вышел под залог. Два процесса шли параллельно.

Бывший вице-губернатор 26 апреля отправится в Астрахань с семьей, об этом Сандаков написал в своих аккаунтах в соцсетях. Ему позволили побывать на Родине.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров