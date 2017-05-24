12:48 24 мая 2017 4

Возможно, деньги, которые были собраны с уральских потребителей, ушли на покупку гражданства экзотических островов Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Юрий Шульгин, директор группы компаний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН владеет несколькими сбытовыми компаниями, крупнейшие активы на Урале — «Тагилэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт») находится в розыске за совершение уголовного преступления, говорится на официальном сайте МВД.

Юрий Шульгин значится в базе данных розыска МВД по Архангельской области информация сайта 29.мвд.рф

В информации говорится, что Юрий Владимирович Шульгин 1960 года рождения разыскивается в Архангельской области за совершение преступления, предусмотренного уголовным кодексом. Возможно, речь идет о делах, возбужденных в рамках исков энергокомпаний — группа МРСЭН является самым крупным должником ряда энергокомпаний страны. Одним из учредителей МРСЭН, а также аффилированной с ней группы Роскоммуэнерго считается Марина Сечина, экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина.

На сайте МВД есть также информация, что Шульгин имеет второе гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Это государство в восточной части Карибского моря, его население всего 50 тысяч человек, более 90% — потомки рабов, там один из самых высоких показателей преступности в регионе. Чтобы получить гражданство Сент-Китс и Невис, достаточно сделать взнос на сумму от 250 тысяч до 450 тысяч долларов США (сумма зависит от количества членов семьи заявителя). Дополнительно оплачиваются различные правительственные сборы, которые составляют не более 10% от основной суммы взноса. «Существует второй способ получения гражданства — приобретение недвижимости, минимальная стоимость которой должна составлять 400 тысяч долларов США)», — говорится в «Википедии».

Получить комментарий Шульгина не удалось — утром 24 мая в офисе МРСЭН никто не взял трубку. Информации о доходах на сайте организации обнаружить также не удалось — в нем не работает раздел «Раскрытие информации», обязательный для всех энергокомпаний страны.

При более подробном изучении информации становится ясно, что речь идет именно о гендиректоре группы МРЭСН

Группа МРСЭН владеет сбытовыми компаниями в самых разных регионах страны: это «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт» и «Хакасэнергосбыт» (в ее собственности также «Мосуралбанк», ООО «Санаторий и Каширские родники» и другие активы). На Урале ее активы представлены уральской «дочкой» МРСЭН и Роскоммунэнерго — «Тагилэнергосбытом», а также «Челябэнергосбытом» (куплен в 2016 году). Все компании, так или иначе связанные с Шульгиным или Сечиной, являются злостными неплательщиками сетевым организациям. Общая задолженность АО «МРСЭН» перед компаниями группы «Россети» на начало 2017 года составила 10,5 млрд рублей. Так, МРСК Урала заявляет о том, что общая просроченная задолженность гарантирующего поставщика Нижнего Тагила на 1 мая 2017 года составляет более 938 млн рублей. Дебиторская задолженность ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт» перед МРСК Северо-Запада превысила 4,3 млрд рублей.

В настоящий момент инициировано как минимум три уголовных дела (в Хакасии, в Архангельской и Вологодской областях), в арбитражных судах находится как минимум пять дел о банкротствах по деятельности сбытовых компаний, аффилированных с МРСЭН. Без механизма банкротства невозможно лишить компании статуса гарантирующих поставщиков.