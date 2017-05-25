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25 мая 2017
Главные новости 
05:56  25 мая 2017 9

Пользователей Telegram вычислят по номеру телефона

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаджеты, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение
Сохранить анонимность при регистрации в программах-мессенджерах больше не удастсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутаты Госдумы РФ предложили идентифицировать пользователей мессенджеров по номерам телефонов, указанным при регистрации. Таким образом народные избранники собираются «загнать» мессенджеры, работающие на территории страны, в рамки правового поля.

Как сообщает газета «Известия», если соответствующие поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодексу об административных правонарушения будут приняты, то уже с 1 января 2018 года всех пользователей мессенджеров будут идентифицировать и сохранить анонимность им больше не удастся.

Инициаторами поправок выступили депутаты сразу трех фракций — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

Согласно поправкам, верификация абонента будет обеспечена соответствующим договором между оператором связи и администрацией программы для мгновенного обмена сообщениями. Операторы, кстати, должны будут обеспечить техническую возможность для отказа пользователя от получения спама или нежелательных сообщений.

Как отметил политолог и автор одного из Telegram-каналов Леонид Давыдов, поправки в законодательство упорядочат «хождение информации в мессенджерах» и работу модных каналов в Telegram.

Инициатива уже получила поддержку в Роскомнадзоре.

Евгений Александров
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