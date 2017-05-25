14:23 25 мая 2017 6

Гелендваген прочно ассоциируется с "золотой молодежью", которая нарушает закон Фото: Matt Czarnocki/Flickr.com © URA.RU

В Госдуму внесен проект закона, согласно которому прокуроры и Федеральная налоговая служба должны иметь право на внеплановые проверки чиновников и крупных бизнесменов, если их родственники совершают грубые административные и уголовные правонарушения.

Данные поправки затрагивают Налоговый кодекс и закон «О прокуратуре Российской Федерации», передает RT. Автор проекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает, что, если ребенок неуважительно относится к закону страны и людям, которые в ней проживают, то скорее его родители такие же.

«Яблоко от яблони недалеко падает. Эта мера — некий сигнал представителям крупного бизнеса и чиновникам, чтобы они начали заниматься своими детьми и родственниками», — говорит Вострецов. Член комитета Госдумы вспоминает яркие примеры, связанные со столичными гонщиками — Марой Багдасарян и сыном топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Руслана Шамсуарова. Вострецов указывает, что дорожные нарушения не единственное, в чем можно упрекнуть российских мажоров, и указывает на резонансный случай, когда внук олигарха за 10 тыс. руб. предлагал людям раздеваться и пить мочу.

Инициативу поддержали в антикоррупционном комитете. Председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов, напротив, указал, что нарушение ребенка не говорит о преступных действиях родителя. «Не может быть такого, что человек ездил на Gelandewagen, совершил ДТП, а его родственник отмывал деньги. Здесь нет связи», — говорит Кравцов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев сообщил, что подобные проверки не коснутся честных бизнесменов и чиновников, но нужно сделать так, чтобы закон действительно приносил пользу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Мара Багдасарян обвинила СМИ в том, что ей приходится нарушать правила.