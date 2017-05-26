12:37 26 мая 2017 0

Пушков заметил, что Трамп оттолкнул премьера не очень изящно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что, оттолкнув премьер-министра Черногории Душко Марковича во время проведения саммита НАТО, американский президент Дональд Трамп показал подлинное место этой страны в североатлантическом альянсе.

«Трамп, конечно, не слишком изящно оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО. Но он так лишь зримо показал ее подлинное место в альянсе», — написал Пушков в «Твиттере».

Ранее Душко Маркович заявил, что не обижается на Трампа за проявление грубости во время проведения фотосессии, назвав ситуацию безобидной и подчеркнув, что место президента США в первом ряду вполне естественно, пишет «Русская Планета».

Ранее «URA.RU» писало, что фотограф бывшего американского президента Барака Обамы Питер Соуз прокомментировал ситуацию снимком пятилетней давности, где Обама стоит среди европейских лидеров, добавив, что тогда «обошлось без толкотни».