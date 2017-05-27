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27 мая 2017
26 мая 2017
Главные новости Свердловской области
22:22  27 мая 2017 0

Задержан аферист, укравший в Екатеринбурге целый рефрижератор сгущенки

Афериста нашли по отпечаткам пальцев в машинеФото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские Перми задержали мужчину, который украл в Екатеринбурге продукты на 600 тысяч рублей. Аферист, представляясь чужими данными, получал товары, и увозил их в неизвестном направлении.

26 декабря в ОП № 13 Екатеринбурга поступило заявление о том, что три дня назад на складе компании был загружен автомобиль-рефрижератор, которым управлял наемный водитель. При получении груза шофер предъявил паспорт и расписался в накладной. Когда он выехал со склада, в его рефрижераторе находились сливки, сгущенное молоко и шоколадная глазурь на сумму более 600 тысяч рублей. Продукты надо было отвезти в несколько точек. Связываясь с водителем по телефону, сотрудники компании-отправителя узнали, что в дороге грузовик отклонился от маршрута. Однако шофер сообщил, что просто выбирает более удобный путь. Вскоре он перестал выходить на связь.

«Было возбуждено уголовное дело по статье „мошенничество в крупном размере“. Машина была установлена, — рассказали „URA.RU“ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. — Ее владелец пояснил, что неизвестный ему мужчина обратился к нему за услугой грузоперевозок. Водитель грузовика вместе с клиентом, забрав товар, отвезли его до пункта назначения — в город Нижний Тагил, выгрузили, после чего хозяин МАЗа, получив выручку за доставку, уехал».

При осмотре грузовика были обнаружены отпечатки пальцев афериста. По ним сразу же установили ранее судимого за грабеж жителя Кургана 1975 года рождения.

Александр Лукманов
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