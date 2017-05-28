За выборами «Единой России» в ХМАО следят наблюдатели из Москвы. ФОТО

16:41 28 мая 2017 0

Праймериз в ХМАО показывают явку выше, чем все ожидали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре на предварительном голосовании «Единой России» работают наблюдатели из Москвы. Об этом «URA.RU» сообщили источники в партии.

Гости из столицы России, по данным инсайдеров, следят за выполнением регламента праймериз, а также за отсутствием каких-либо подтасовок во время подсчета голосов избирателей. Наблюдатели, в основном, сидят в штабах, но, по некоторым данным, могут посещать и избирательные участки. Есть и еще одно нововведение — теперь СМИ обязаны заранее аккредитоваться. По данным собеседников из «Единой России» Югры, такое ужесточение в регламент пришлось включить из-за требований Москвы.

Праймериз «Единой России» проходит в ХМАО в воскресенье, 28 мая. Самая важная часть голосования протекает в Сургуте, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе — там выбирают кандидатов, которые осенью будут бороться за мандаты в Думе ХМАО.

В Сургуте на некоторых избирательных участках на удивление многолюдно. Сами члены счетных комиссий признаются: ожидали, что почти никто не придет. С прошлогодними праймериз это голосование даже и близко не стоит — в 2016 году людям давали 8 бюллетеней, а выборы проходили одновременно в депутатские собрания абсолютно всех возможных уровней. Сейчас бюллетень один, а в нем всего три фамилии. Что заставляет людей идти на предварительное голосование, остается загадкой даже для самих членов счетных палат. Между собой они перешептываются — пирожки подешевели.

1/5 На участках едва не образовались очереди Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Традиционная выпечка на входе на избирательные участки действительно стала стоить меньше. В этом признаются сами продавцы. Год назад обычный пирожок продавался за 50 рублей, а сейчас цены сбросили более, чем в 2 раза — до 19 рублей. Кроме выпечки, объяснить активность людей больше нечем. Агитация практически не велась, на улицах нет баннеров, а в почтовых ящиках сургутян не лежат листовки. Откуда люди вообще узнали, что в Югре проходит праймериз — большой вопрос.

В Сургуте, по данным на 12 часов дня, проголосовали 692 человека — могло быть и больше, но на некоторые участки почти никто не пришел. В крупнейшем городе ХМАО, напомним, избирателям предстоит выбрать преемника Юрия Важенина, ушедшего в Совет Федерации.

В Нефтеюганске и Нефтеюганском районе больше 2 тыс. человек пришли на участки. Здесь решают судьбу мандата Сергея Дегтярева, покинувшего Думу ХМАО ради кресла мэра Нефтеюганска. Сравнительно высокую явку можно было бы объяснить главной интригой праймериз Югры, но вопрос решился за несколько дней до голосования — Александр Колодич, который мог бы победить согласованного округом кандидата, снялся с выборов.

В воскресенье праймериз проходит и по выборам в несколько муниципальных органов власти, в основном поселковые. По данным на 12 дня, в этой части предварительного голосования приняли участие более 2,5 тыс. человек.