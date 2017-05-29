От поста главы «горячей точки» Южного Урала отказался фаворит будущих выборов

09:10 29 мая 2017 0

В борьбе за пост главы Чесменского района сменился лидер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чесменском районе завершился прием документы на выборы главы. Как сообщили «URA.RU» в аппарате губернатора Челябинской области, документы для участия в конкурсе подали три человека — местный судья в отставке Михаил Зуболомов, инструктор полиции Олег Мартынов и председатель районного собрания Владимир Федяшев. Именно спикер райсобрания и считается основным претендентом на пост руководителя района.

Ранее предполагалось, что ставка будет сделана на бывшего заместителя районного главы Андрея Хренова, работавшего в администрации, когда муниципалитетом руководил Виктор Литовченко. С Хреновым уже состоялись консультации, но он в последний момент отказался от притязаний на власть. В конце прошлой недели было принято решение предложить принять участие в конкурсе Владимиру Федяшеву. Эта кандидатура может устроить местные элиты и население, заявили «URA.RU» источники в областном правительстве.

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Федяшев коренной житель, родился в 1963 году, в Березинском поселении, представитель старого казачьего рода. Собрание депутатов он возглавил в конце февраля 2017 года, когда ушла в отставку спикер Ольга Федина. Федяшева, а с его избранием на пост председателя в депутатском корпусе прекратились распри, скорее всего, поддержат в резиденции губернатора.

Владимира Федяшева и раньше рассматривали как возможного главу района. Но останавливал один из фактов его биографии — судимость от 2005 года, уже погашенную, по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Федяшев, руководивший крестьянским кооперативом, отдал распоряжение засеять поле зерном, на которое приставы наложили арест, иного способа начать посевную не было. Свою вину он признал, приговорен решением мирового судьи к штрафу, в 2,5 тыс. рублей. И хотя получил судимость, симпатии местных жителей были на его стороне.

После отказа Андрея Хренова участвовать в выборах, областные власти все же решили, что судимость 12-летней давности не по тяжкому преступлению и с учетом «форс-мажора», не станет серьезным препятствием для того, чтобы Федяшев руководил районом. В выборах хотел принять участие и экс-глава Александр Серков, но в губернаторской резиденции ему отказали в поддержке. В первую очередь это связано с уголовным делом, возбужденным по махинациям со строительством, в период правления Серкова, жилья для детей-сирот.

Чесменский район считается «проблемным». При Викторе Литовченко он был один из самых успешных. Когда его сменил Александр Серков, у него возникли сложные отношения и с главами поселений, и с депутатским корпусом. Это закончилось тем, что осенью 2016 года Серков проиграл выборы, уступив пост Сергею Давыдову. Давыдов, проработав на посту несколько месяцев, подал в отставку. Он переехал в Челябинск и в районе объявили новые выборы.

Собрание депутатов Чесменского района должно собраться на внеочередную сессию, чтобы внести изменения в состав конкурсной комиссии по выборам главы. 5 мая, когда еще предполагалось, что выдвинется Андрей Хренов, Федяшев был делегирован в комиссию. Теперь надо ввести в состав другого депутата. Если спикер райсобрания станет главой, он сдаст мандат и в районе будет объявлены довыборы по Березинскому округу.