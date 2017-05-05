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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
10:58  05 мая 2017 0

Экс-глава проблемного южноуральского района попал под прицел силовиков

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, бетехтин алексей, серков александр
Александр Серков потерял власть в декабре 2016 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении пока не установленных должностных лиц администрации Чесменского района возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, речь идет о нарушениях законодательства в сфере обеспечения жильем детей-сирот с 2014 по 2016 годы. Районом руководил Александр Серков.

Администрация выкупила три жилых помещения в Чесме, чтобы предоставить квартиры детям-сиротам. В ходе осмотра домов выяснилось, что на конструкциях трещины, фундамент проседает, на стенах — следы плесени и гнили. Деревянные материалы изъедены жучками.

Позже неблагоустроенность подтвердили эксперты. В квартирах нет вентиляции, при возведении крыши допущены нарушения, из-за чего она может обрушиться. В ходе доследственной проверки подтвердилась неприспособленность для проживания людей еще 13 квартир в четырех домах, приобретенных администрацией для граждан из категории детей-сирот.

Александр Серков вручает ключи от квартир, оказавшихся непригодными для жилья
«Степные зори»

По материалам прокурорской проверки территориальным следственным отделом Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Александр Серков руководил районом с 2011 по 2016 годы. В 2016 году было выдано 24 ордера выпускникам местного детского дома. Глава района лично вручал ключи.

«Квартиры-студии в новостройках, полностью готовые к заселению, дождались своих хозяев. Светлые, просторные с установленным электрооборудованием, сантехникой, отоплением. Казалось, что и дома улыбаются, встречая новоселов, и в окнах, как глазах, сверкали радостные искорки», — говорилось в сообщении местного политсовета «Единой России».

О том, что жилье не соответствует качеству, заявили активисты ОНФ. По поручению губернатора Бориса Дубровского была проведена экспертиза объектов. К расследованию подключились прокуратура и следственный комитет. К тому времени как разгорелся скандал, Серков уже проиграл выборы главы района. Руководителем муниципалитета стал Сергей Давыдов, недавно ушедший в отставку. В районе пройдут новые выборы.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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