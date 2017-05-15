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Главные новости Челябинской области
09:41  15 мая 2017 0

В горячей точке Южного Урала началась «перезагрузка» власти

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, борьба, казахча курес
Главы в Чесменском районе как-то "не приживаются"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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В Чесменском районе Челябинской области начался прием документов от претендентов на пост главы, сообщили «URA.RU» в администрации муниципалитета. Бумаги готовы принимать по 27 мая включительно, конкурс по отбору кандидатов пройдет 23 июня.

«Перезагрузка» районной власти проводится в связи с уходом Сергея Давыдова, в конце 2016 года выигравшего выборы у действующего районного главы Александра Серкова, на работу в администрацию Центрального района Челябинска. Его неудачливому сопернику грозит уголовное дело, связанное с махинациями при строительстве жилья для детей-сирот.

На сегодня самым реальным кандидатом считается Андрей Хренов, работавший в администрации при последнем успешном главе — Викторе Литовченко. Временно муниципалитетом руководит замглавы по социальным вопросам Татьяна Жморщук.

Алексей Шумов
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