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29 мая 2017
Главные новости Москвы
16:32  29 мая 2017 0

О мальчике, задержанном за чтение «Гамлета», доложили Путину

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Это вопрос правоохранительных органов, считает его пресс-секретарьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин ознакомлен с ситуацией о задержании читающего стихи мальчика на Новом Арбате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава РФ в курсе инцидента, однако рассказать о его реакции Песков не смог. «Это не столько вопрос, наверное, президентской повестки дня, это вопрос работы правоохранительных органов», — пояснил он. Отдельного доклада президенту по этой теме не было, так как он не требуется, добавил Дмитрий Песков, передает агентство Nation News.

Как писало «URA.RU» ранее, скандал случился в Москве вечером 26 мая. Полицейские заметили 10-летнего ребенка, который громко читал отрывки из «Гамлета», и забрали его в отделение, заподозрив в попрошайничестве. Когда мальчика садили в машину, действиям силовиков пыталась помешать его мачеха, которая теперь заплатит штраф за неповиновение полиции. Она сняла действия стражей порядка на видео, кадры вызвали огромный общественный резонанс, напоминает телеканал 360.

Виктор Кудряшов
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