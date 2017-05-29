О мальчике, задержанном за чтение «Гамлета», доложили Путину

16:32 29 мая 2017 0

Это вопрос правоохранительных органов, считает его пресс-секретарь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин ознакомлен с ситуацией о задержании читающего стихи мальчика на Новом Арбате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава РФ в курсе инцидента, однако рассказать о его реакции Песков не смог. «Это не столько вопрос, наверное, президентской повестки дня, это вопрос работы правоохранительных органов», — пояснил он. Отдельного доклада президенту по этой теме не было, так как он не требуется, добавил Дмитрий Песков, передает агентство Nation News.

Как писало «URA.RU» ранее, скандал случился в Москве вечером 26 мая. Полицейские заметили 10-летнего ребенка, который громко читал отрывки из «Гамлета», и забрали его в отделение, заподозрив в попрошайничестве. Когда мальчика садили в машину, действиям силовиков пыталась помешать его мачеха, которая теперь заплатит штраф за неповиновение полиции. Она сняла действия стражей порядка на видео, кадры вызвали огромный общественный резонанс, напоминает телеканал 360.