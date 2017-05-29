Ураган сорвал крышу в Кремле. ФОТО, ВИДЕО

21:01 29 мая 2017 0

Башни здания государственной важности устояли Фото: соцсети

Аномальные явления в Москве повредили в том числе здания государственной важности. В Сети распространяют снимок одного из зданий в московском Кремле, с которого сдуло крышу из-за сильного урагана.

«Кремль не смог устоять перед природой. Крышу сдуло, но башни устояли», — пишет очевидец. В Сети также распространяется видео, на котором запечатлено без крыши одно из зданий Кремля.

Между тем ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Национальной службе новостей», что ураган утихнет только после полуночи. «Завтра эта зона сместится в Черноземье, к берегам средней Волги, и выйдет на южное Предуралье и Урал. И уже завтра вся непогода пойдет туда», — добавил эксперт.

Как писало «URA.RU» ранее, число жертв стихии в столице уже достигло 11 человек, среди них есть дети. На жителей столицы падают деревья и остановки транспорта, сообщается о многочисленных пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. По последним данным, ураганный ветер повалил не только деревья, но и рекламные щиты в разных районах Москвы. Из-за стихии также пострадали автомобили.

При этом жители возмущены тем, что МЧС России не предупредило их об аномальных явлениях по СМС.