15:47 30 мая 2017 0

Жертв урагана в Москве можно было бы избежать, уверены эксперты Фото: Дарья Ефремова

Причиной многочисленных жертв урагана в Москве стала бюрократия и несогласованность действий чиновников различных уровней. В стране существует система оповещения, которая действует в случае чрезвычайных ситуаций, однако, по мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, в этот раз она не сработала из-за человеческого фактора.

Мощнейший ураган, обрушившийся накануне на Москву, унес, по последним данным, жизни 16 человек. Кроме того, госпитализированными остаются более ста пострадавших. Также в столице повалены несколько тысяч деревьев и повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий.

Многие москвичи считают, что спасательные службы плохо сработали в случае с московским ураганом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Москвичи жалуются на то, что не были своевременно предупреждены о надвигающейся стихии — многие говорят, что не получили на свои мобильные соответствующие cмс от спасательных служб. По некоторым данным, МЧС попросило операторов связи организовать рассылку с предупреждение только в некоторых районах Москвы. В самом министерстве указывают на то, что незадолго до начала урагана публиковали экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Однако оно поступило сравнительно поздно.

«Система безопасности в стране существует. Почему она не сработала вчера — вопрос не ко мне, а к чиновникам. В случае возможного наступления ЧС должно мгновенно идти массовое смс-оповещение населения. Также следует задействовать все возможные каналы коммуникации — в частности, необходимо прерывать радиопередачи и программы на телевидении срочными сообщениями. Это не фантастика, это все работает в цивилизованном мире. Такие правила должны быть „зашиты“ в систему государственной безопасности», — заявил «URA.RU» президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт в сфере национальной безопасности доктор юридических наук Иосиф Линдер.

Он полагает, что в случае ураганов можно использовать громкоговорители, установленные на улицах, ведь человек может просто не заметить смс. «Однако включать сирены в таких случаях не надо — это лишь посеет панику», — считает Линдер. По его мнению, сейчас надо разбираться с конкретными чиновниками, почему система не сработала должным образом.

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с «URA.RU» указал на то, что «нет никакого смысла изобретать велосипед».

«Вчера людей от гибели могли спасти обычные смс-сообщения, если бы они были присланы своевременно. Все технические решения уже давно существуют. Вопрос в другом — в несогласованности действий чиновников, ответственных лиц. Налицо организационные проблемы — во взаимодействии МЧС и операторов. Кто-то кому-то не дал отмашку, промедлил или что-то еще», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что порой складывается впечатление, что МЧС злоупотребляет рассылкой сообщений.

«Поэтому у людей возникает чувство, что МЧС просто спамит, и они не воспринимают очередное оповещение серьезно. Но это, опять же, не технический вопрос. Заспамить при желании можно абсолютно любой канал», — подчеркнул Раевский.

В то же время президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров не склонен обвинять кого-либо в гибели людей: «Лично я с утра слышал штормовое предупреждение. Какое еще предупреждение надо было сделать? Такого природного катаклизма у нас не было, наверное, пятьдесят лет».