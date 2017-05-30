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30 мая 2017
Главные новости 
16:51  30 мая 2017 0

«Кто губернатор? Я губернатор!» Евгения Чудновец будет участвовать в выборах главы Свердловской области

Евгения Чудновец в Кургане., чудновец евгения
Новоиспеченная правозащитница хочет проверить, как работает конституционное право быть избраннымФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Сотрудница детского сада из Катайска Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с обнаженным мальчиком и оправданная впоследствии судом, намерена баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Об этом она заявила агентству «URA.RU», заметив, что ее намерения абсолютно серьезны. Евгения даже опубликовала на своей странице в Facebook пост со словами: «Кто губернатор? Я губернатор!)))»

«Мы разговаривали по этому поводу, действительно есть такая мысль, — рассказал агентству муж Евгении и, по всей вероятности, будущий руководитель ее предвыборного штаба Андрей Мясников. — Основная идея — проверить, как в Свердловской области действует конституционное право избираться». По его словам, предвыборной программы у Евгении Чудновец пока нет. «Все только на стадии зарождения», — пояснил Мясников.

Уроженка Екатеринбурга Евгения Чудновец, работавшая в детском саду Катайска, была осуждена за репост видео, на котором запечатлен обнаженный восьмилетний мальчик, снятый воспитателем детского лагеря в Зауралье. Чудновец утверждала, что разместила ролик, чтобы обратить внимание на издевательства над детьми, но суд Катайска ей не поверил и отправил в колонию на полгода (после апелляции срок снизили до 5 месяцев).

После публикаций в СМИ ее дело вызвало огромный резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда, Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу. После освобождения Евгения занялась правозащитной деятельностью, создав «Правозащитный центр Чудновец Евгении» и канал «СудЧЕ» на YouTube.

Андрей Гусельников
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