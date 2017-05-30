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30 мая 2017
17:57  30 мая 2017 0

МЧС предупредило об урагане в Москве, когда он закончился

Спасатели проинформировали операторов только в 16:30Фото: Instagram roldub
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Ураган унес жизни людей в Москве
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Жители Москвы не получили предупреждения об урагане по SMS из-за того, что МЧС России вовремя не сообщило об этом мобильным операторам.

Информация от спасателей поступила только в 16:30 по московскому времени, когда шторм уже утихал, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух сотовых компаний. При этом ни один оператор не согласился рассказать изданию, сколько SMS, оповещающих о предстоящем шторме, он отправил и в какое именно время.

По словам одного из собеседников издания, ведомство направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую. В то же время технически сложно оповестить абонентов всех операторов одновременно из-за больших нагрузок на серверы, уточнил эксперт.

При этом Гидрометцентр предвидел угрозу урагана в Москве и информировал о ней МЧС, пишет «Федеральное агентство новостей». Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал однозначную оценку работе спасателей. «Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать, и так далее, и тому подобное», — пояснил он, добавив, что не может квалифицированно ответить на этот вопрос.

Ранее эксперты рассказали «URA.RU», что причиной многочисленных жертв урагана в Москве стали бюрократия и несогласованность действий чиновников различных уровней. В стране существует система оповещения, которая действует в случае чрезвычайных ситуаций, однако, по мнению специалистов, в этот раз она не сработала из-за человеческого фактора.

Юрий Викторов
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