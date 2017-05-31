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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
10:33  31 мая 2017 0

Мэра Челябинска зовут на новый фестиваль красок. На полицейских обещают не нападать

Красочный бум. Екатеринбург, краски
Предупреждение епархии оправдалось "с третьего фестиваля"Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Подростки напали на полицейских на фестивале красок
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Организаторы Всероссийского фестиваля красок предложили чиновникам Челябинска провести совместное шоу. Обращение было подано в администрацию 30 мая, сообщили «URA.RU» в мэрии.

«В связи с отменой Всероссийского Фестиваля красок 27 и 28 мая 2017 года на территории торгово-развлекательного комплекса „Горки“, арт-проект „Вместе Зажигаем“ предлагает администрации Челябинска провести совместный фестиваль 22 и 23 июля 2017 года с участием ее руководящих лиц. Арт-проект „Вместе Зажигаем“ гарантирует проведение широкой рекламной кампании общего праздника, техническое оснащение мероприятия и выполнение любых требований безопасности с целью реабилитации репутации фестиваля данного формата в городе Челябинск», — говорится в тексте документа.

При этом его авторы напомнили, что нечто подобное предложил после скандального завершения «Холи-феста» глава города Евгений Тефтелев. «Городу, городской думе нужно принять участие в этом фестивале, чтобы оценить его», — заметил градоначальник.

Нападение на полицейские машины подростков, выкрикивающих «АУЕ!» («Арестантский удел един» — лозунг деструктивного сообщества в соцсетях) вызвал большой резонанс во всей России. Накануне третьего челябинского «Холи-феста» миссионерский отдел местной епархии обратился в прокуратуру с требованием проверить «демоническую составляющую» мероприятия, после чего администрация ТРК отозвала разрешение на его проведение. Стражи порядка, прибывшие на другую площадку, вынуждены были ретироваться после того, как возбужденные подростки забросали их машины и пытающихся поговорить сотрудников краской.

Произошедшее болезненно восприняли городские и региональные власти. Губернатор Борис Дубровский назвал инцидент ударом по имиджу Челябинска и потребовал устранить его причины.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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