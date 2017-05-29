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Главные новости Челябинской области
12:18  29 мая 2017 0

Челябинская епархия нашла в фестивале красок «демоническую подоплеку»

3 съезд народов южного урала. Челябинск., отец игорь шестаков
Игорь Шестаков считает, что на Южном Урале уровень патриотического воспитания среди подростков крайне низокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В миссионерском отделе Челябинской епархии высказались об инциденте с подростками, разгромившими на фестивале красок Холи полицейскую машину. «Мы предупреждали, что прокуратура должны была обратить внимание на этот фестиваль, — заявил „URA.RU“ секретарь епархии Игорь Шестаков. — Жаль, что к нам не прислушались. Подобные мероприятия провоцируют подростков на агрессию и протест. Что, в конечном итоге, и получилось».

Шестаков обращает внимание на то, какие лозунги выкрикивали подростки: «Ауе!». Это аббревиатура, означающая «Арестантский удел един!». «Подростки увлеклись тюремным фольклором, видят в нем некую романтику, — считает секретарь епархии. — Ладно, если бы они просто слушали шансон, но они состоят в этих группах в социальных сетях. Демоническая подоплека фестиваля выливается в прямую агрессию. В блатную романтику вовлекаются и дети из благополучных семей, а не только „малолетние гопники“, как принято считать. И не стоит думать, что, если твой ребенок хорошо учится в школе, он не поведется на подобные действа. Я считаю, что эти группы в соцсетях надо запрещать, как „группы смерти“».

Секретарь епархии также отметил, что подростки, жестоко изнасиловавшие второклассницу в Златоусте, были подписаны на группы в социальных сетях, где проповедуется блатная романтика и провоцируется жесткая агрессия.

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Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске. ВИДЕО

Как полагает Игорь Шестаков, есть о чем подумать после случившегося областным и городским властям. По мнению секретаря епархии, уровень патриотического воспитания, призванного отвлекать подростков от агрессии, в регионе находится не на должном уровне.

«Мы изучим произошедшее на фестивале, чтобы оценить, насколько целесообразно его проведение вообще и целесообразность участия города в его организации, чтобы не допустить таких эксцессов», — заявил 29 мая на аппаратном совещании в мэрии Челябинска глава города Евгений Тефтелев.

Фестиваль красок в Челябинске, частное мероприятие, должен был состояться 27—28 мая у ТРК «Горки». С призывом не допустить проведения фестиваля Челябинская епархия выступила от имени РПЦ 23 мая. В первый же день мероприятия несколько подростков устроили дебош — пинали полицейский автомобиль и крыли сотрудников правоохранительных органов нецензурной бранью. 28 мая фестиваль был отменен. В СУ СК России по Челябинской области проходит доследственная проверка по материалам полиции.

Альбина Золотухина
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