Дети с фестиваля, где били авто: «Менты вторглись на нашу территорию»

21:35 29 мая 2017 0

Подростки сначала закидали краской полицейский УАЗ, затем пострадало подоспевшее подкрепление Фото: Ангелина Ким

Челябинские власти и силовики пытаются понять, что произошло в минувшие выходные на фестивале красок Холи. На нем агрессивные подростки, протестуя против отмены мероприятия, напали на экипажи полиции и едва не разгромили служебный автомобиль. При этом дети скандировали «АУЕ» (на тюремном жаргоне означает «Арестантский Уклад Един»). Своих коллег спасли подоспевшие силовики. Обошлось без задержаний, но уверены ли власти, что инцидент не повторится? В материале «URA.RU» дети объясняют свое поведение, организаторы спорят, кто виноват, а РПЦ продолжает конфликт.

Фестиваль красок должен был пройти в субботу, 27 мая, на парковке у ТРК «Горки». Организаторы заключили договор аренды с собственниками комплекса, получили все необходимые согласования в полиции и администрации Челябинска. Однако прибывшим в субботу подросткам объявили, что руководство ТРК расторгло договор аренды в одностороннем порядке по требованию местной епархии. Ее миссионерский отдел заявлял, что фестиваль проводится в честь сожжения заживо Холики — демоницы из индуистского языческого пантеона.

Подростки некоторое время пытались развлекаться, как могли. А затем произошел, действительно, опасный инцидент. Молодежь окружила прибывший на место полицейский УАЗик и выместила на машине все свое недовольство. Подростки разбили фару, повредили бампер и закидали краской автомобиль. При этом дети скандировали «АУЕ» (на тюремном жаргоне означает «Арестантский Уклад Един»). УАЗ удалось отбить лишь прибывшим на подмогу еще двум экипажам полиции.

Корреспондентам «URA.RU» удалось связаться с подростками, пришедшими на фестиваль. Один свидетель отметил, что многие подростки были пьяны. «Охраны не было, все были предоставлены сами себе. Кто-то из подростков лет 13-14 принес водку, которую толпой начали распивать на месте из горла без закуски. Когда приехал полицейский УАЗик, толпа окружила автомобиль, закинули мешок с мусором на крышу. Когда полицейские вырвались и отъехали подальше на парковку „Горок“, толпа ринулась за машиной и обсыпала ее краской. Следом подоспело еще несколько экипажей, и все разбежались. Полиция вела себя крайне сдержанно. Двое сотрудников не побоялись и зашли в толпу поговорить, их стали оскорблять и обкидали форму краской. Они просто ушли с разочарованным видом», — говорит очевидец.

У полицейского УАЗика повредили фару и бампер, машину засыпали краской Фото: Ангелина Ким

Несовершеннолетний участник фестиваля жалуется, что охрана ТРК «Горки» не пускала их внутрь, а они хотели поесть и сходить в туалет. Подростки были «подогретые» этим отношением, а также отменой мероприятия. «Два года проводился фестиваль, всех все устраивало. А тут видите ли нашлись недовольные. Еще и охрана ТРК хамила. Когда приехали менты, все это восприняли, как вторжение на свою личную территорию», — объясняет агрессию подросток.

«Полицию прислали нас охранять. Но как только они заехали и просто припарковались, все начали кидать краску в их машину. От девочек я такого не ожидала, зачем они кричали [АУЕ]?! Я там лично присутствовала, мне неприятно было. Зачем себя так вести? Мы (участники фестиваля) сами виноваты. Полицейские их терпели, не обращали внимание. Мне стыдно, мы сами позорим наш город. Виноваты мы, мы сами их спровоцировали. Полиция ни в чем не виновата» — сказала ученица школы №94 (законодательством запрещено оглашать имена несовершеннолетних в СМИ).

Школьники рассказывают, что не все до конца понимают значение аббревиатуры АУЕ. Но такие выкрики стали модными. Это такое проявление внутреннего протеста. Воровская культуре ни при чем.

«Все началось с того что, на улицах и в школах многие произносили АУЕ, не зная значения этого слова. Теперь все считают, что если это кричать, то они как бы на понтах», — объясняет девятиклассница.

Власти обещали не оставлять инцидент без внимания. Сотрудники МВД направили материалы для расследования в СКР. Губернатор Борис Дубровский поручил силовикам выяснить причины произошедшего. А мэр Евгений Тефтелев не исключил полного запрета на такие мероприятия в дальнейшем.

В это время отношения выясняют компании, причастные к фестивалю, организаторы Холи и руководство ТРК «Горки». «Фестиваля не было в принципе. Не было сцены, звука и ведущих — были только дети, которых позвали, а праздника не дали! — заявили организаторы на страницах фестиваля в соцсетях. — Благодарим отдел по охране порядка, администрацию [Челябинска] и прокуратуру за содействие и адекватную реакцию. Очень жаль, что епархия Челябинска и ТРК „Горки“ решили за тысячу челябинцев, что фестиваль никому не нужен. Мы предупреждали о последствиях, которые в итоге и возникли, когда пришли люди, а занять их было некому, ведь организаторов просто не пустили. Мы проводим фестивали в 115 городах России, но такая ужасающая ситуация в нашем светском государстве у нас возникла впервые».

Подростки были предоставлены сами себе Фото: Вероника Василевская

Директор по связям с общественностью ТРК «Горки», Светлана Ядрихинская ответила через «URA.RU», что причина разрыва договора с организаторами фестиваля — недостаточные меры безопасности. «При подготовке площадки для партнеров мы изучили материалы, полученные от правоохранительных органов Челябинска, других компетентных источников и жителей города, на основании которых было принято решение об отмене мероприятия по причине отсутствия обеспечения достаточных мер безопасности со стороны организаторов для посетителей ТРК на планируемом мероприятии», — сказала представитель арендаторов.

Организаторы обещают, что мероприятие не отменяется, а переносится на август. Также фестиваль красок Холи запланирован в Магнитогорске на 12 июня. В администрации города сообщили, что пока нет решения по его проведению.

В РПЦ продолжают настаивать на запрете фестивалей Холи. «Подобные мероприятия провоцируют подростков на агрессию и протест. Они увлеклись тюремным фольклором. В блатную романтику вовлекаются и дети из благополучных семей, а не только «малолетние гопники», как принято считать. И не стоит думать, что если твой ребенок хорошо учится в школе, он не поведется на подобные действа. Ладно, если бы они просто слушали шансон, но они состоят в этих группах в социальных сетях.

Эти группы в соцсетях надо запрещать, как «группы смерти». Демоническая подоплека фестиваля выливается в прямую агрессию», — верит секретарь епархии Игорь Шестаков.

С позицией церкви не согласен приглашенный участник магнитогорского фестиваля член ЛДПР Николай Федоров: «Слово „Холи“ ни разу не прозвучало. У нас обычный фестиваль красок. Ни с политикой, ни с религией не связан. Организация была на высоком уровне: охрана не пускала пьяных», — рассказал либерал-демократ.

Эксперты видят в инциденте желание идти против системы, которое у подростков проявляется в силу возраста. А отмена фестиваля, на который они пришли — усугубляющим фактором. По мнению психотерапевта Андрея Бабина, у детей слишком много энергии, и ее надо как-то выплеснуть: «Подросткам очень хочется показать себя взрослыми, отличиться от сверстников. Хохотнуть над полицией, к примеру. Увлечение блатной романтикой — тоже выплеск эмоциональной энергии».

Игорь Шестаков (слева) предлагает запретить подобные фестивали и закрыть группы в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель церкви Игорь Шестаков объясняет агрессию подростков недостаточным патриотическим воспитанием молодежи в Челябинской области. Замминистра образования региона, курирующий молодежную политику Вадим Бобровский с этим не согласен. «В сфере патриотического воспитания мы занимаем лидирующие позиции в УрФО», — уверен чиновник.

Эксперт в молодежной политике Юлия Грибовская полагает, что нельзя ничего запрещать подросткам. «Нужно разрешить и возглавить. А епархия с маниакальным упорством ополчилась на фестиваль — уже третий год выступает против. Лучше бы предложила что-то свое, веселое, интересное для молодежи», — считает собеседница.

Участие школьников в несанкционированном митинге 26 марта и агрессивная реакция подростков на полицию на фестивале красок показывает, что молодежью никто не занимается, внимание получают только формальные организации, полагает Грибовская. «Никто даже не пытался сделать исследование групп в соцсетях. Все эти „АУЕ“ и прочие протесты — это есть в соцсетях. Прямо там с ними и можно работать. Там же вся информация открыта. Ее надо только изучить, систематизировать, сделать выводы и работать», — резюмирует эксперт.