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Главные новости Челябинской области
11:32  31 мая 2017 2

Обгоревшие при пожаре в лифте дети доставлены в ожоговый центр Челябинска. Оба в коме. ФОТО

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Состояние пострадавших остается крайне тяжелымФото: depositphotos.com © URA.RU

Мальчики, едва не сгоревшие заживо в лифте, доставлены в областной ожоговый центр Челябинска, сообщили «URA.RU» в минздраве региона. Оба подростка находятся в коме и подключены к аппаратам жизнеобеспечения.

Первый из пострадавших, с ожогами 60% тела, был перевезен в областной центр после выездной консультации челябинских специалистов 29 мая. Второго, обгоревшего на 90%, вывезли в Челябинск 30 мая.

Как сообщил очевидец ЧП, 66-летний пенсионер Игорь Цветков, мальчики вошли в лифт с тремя бутылками жидкости для розжига дров. Вскоре из шахты лифта раздались громкие крики. Мужчина нажал кнопку лифта, вызвав его на первый этаж, и сумел потушить горящую на подростках одежду — на одном из них горело даже нижнее белье. В обгоревшей кабине были обнаружены зажигалка и еще две непочатые бутылки с горючей жидкостью.

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Тот самый дом, в котором произошло ЧП Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В соцсетях Златоуста ЧП активно обсуждается. При этом часть комментаторов утверждает, что подростки собирались поджечь чердак (технический этаж) высотки. Их оппоненты в ответ осведомляются, откуда такая информация, если дети находятся без сознания.

Владимир Васин
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