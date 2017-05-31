{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
13:29  31 мая 2017 9

Чей Крым? В Севастополе по решению Порошенко заблокировали «Яндекс» и «ВКонтакте»

Россияне остались без доступа к популярным интернет-ресурсамФото: sevastopol.su

В среду, 31 мая, компания «Воля», которая обслуживает интернет-клиентов на территории Севастополя и Крыма, выполнила приказ украинского президента Петра Порошенко и заблокировала для своих пользователей доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и Mail.ru.

Как сообщают местные СМИ, тысячи горожан остались без электронной почты, контактов в социальных сетях и возможностей популярных ресурсов. Сама компания пока никак не прокомментировала свои действия.

В середине мая, напомним, власти Украины решили заблокировать на территории страны социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в рамках расширения антироссийских санкций. Также в черный список тогда попали «Яндекс» и сайты разработчиков антивирусов — «Лаборатории Касперского» и DrWeb.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров