14:51 31 мая 2017 0

Пранкер Лексус дал свою оценку заявлениям политических лидеров Черногории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Черногории и российские пранкеры Лексус и Вован обменялись заявлениям после новостей о телефонном розыгрыше премьера этой страны Душко Марковича и экс-премьера, лидера правящей в Черногории Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

«Вован и Лексус или их вдохновители, вероятно, и не вспомнили бы о Черногории, не будь она на пороге НАТО, и необходимо, раз уж нельзя остановить, то любым способом дискредитировать. Поэтому они и выдумали телефонные разговоры в роли украинского президента и премьера», — цитирует заявление демпартии РИА «Новости».

Отдельно подчеркивается, что своим розыгрышем пранкеры сделали Черногории отличную рекламу.

В ответ Алексей Столяров (Лексус) разместил на своем Facebook заявление на сербском языке (на котором говорят в Черногории).

«На эту запись нас вдохновил народ Черногории, который выходил на акции протеста против вступления страны в НАТО, — написал пранкер. — Мы уже поняли из разговоров с руководством страны, что им плевать на их мнение, но нам хотелось бы услышать от Джукановича его радостное согласие вести теневой бизнес с президентом Украины Порошенко и удалить сведения о фирме „друга“ Гройсмана из государственного реестра. Является ли это законным действием? Об этом пресс-служба Джукановича почему-то умалчивает».

Кроме того, как сообщил «URA.RU» Лексус, черногорская оппозиция также готовит заявление по поводу опубликованных пранкерами записей телефонных розыгрышей Марковича и Джукановича.

Пранкеры Вован и Лексус «засветились» в целой серии громких историй: розыгрыш президента Украины Петра Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева привел к международному скандалу, а телефонный разговор от лица Филиппа Киркорова с лидером группы Space Дидье Маруани — к задержанию и полицейскому расследованию в отношении последнего. Ранее они разыгрывали президента Турции Эрдогана и множество раз — украинских политиков, например, мэра Киева Виталия Кличко.

Недавно они разыграли генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Макконнелла. Но самым «жестким» стал розыгрыш члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс: пранкеры, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, убедили ее в том, что Россия вмешалась в выборы в республике Лимпопо, сместила экс-главу Бармалея и поставила «свою марионетку» Айболита.