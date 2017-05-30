23:02 30 мая 2017 0

Как телефонные хулиганы «подняли на уши» Балканы Скриншот: с канала "Вестей" наYouTube

Очередной розыгрыш «телефонных хулиганов» — вновь в топе новостей. На этот раз их жертвами стали премьер-министр Черногории Душко Маркович и лидер правящей в этой стране Демократической партии Мило Джуканович вскоре после вступления страны в НАТО. О том, как готовился розыгрыш и стоит ли после этого россиянам ездить отдыхать в Черногорию? — в интервью пранкера Алексея Столярова («Лексуса») для «URA.RU».

— Алексей, несколько недель назад вы с Вованом искали переводчика с сербского. Он был нужен для этого розыгрыша?

— Именно! Я искал переводчика с сербского или черногорского, и многим было понятно, для чего это нужно. Но переводчика с черногорского не найти (это диалект), поэтому мы использовали переводчика с сербского. В «Фэйсбуке» мне отписались многие этнические сербы или выходцы из Сербии, живущие в России и выразившие желание нам помочь. Разговор шел на сербском

Переводчиков совершенно не смутило, что это будет разговор с премьером Черногории Душко Марковичем или с неформальным лидером Черногории Мило Джукановичем, который по факту влиятельнее, чем премьер (а президент там вообще не имеет никакой власти). Решение о вступлении в НАТО принималось Джукановичем — это он вышел из союза с Сербией, отделил Черногорию и лоббировал все эти договоренности с НАТО. Многие думают, что он все равно скоро снова вернется на руководящие посты, но он пока взял паузу. А премьер Маркович (первый, которому я звонил) — это бывший руководитель Агентства национальной безопасности.

— Почему звонки были от лица Петра Порошенко и [украинского премьера] Владимира Гройсмана? Учитывая ваш опыт общения с НАТО, можно было позвонить и от Столтенберга…

— Такой вариант мы тоже рассматривали, но решили звонить от Порошенко и Гройсмана, потому что Украины и Черногория имеют одну цель — стать членом НАТО. И для лидеров Украины проконсультироваться, как удалось Черногории без референдума провести такое принципиальное решение [о вступлении в Альянс] — это был идеальный заход. Премьер Черногории только приземлился, прилетев на саммит НАТО, как ему сообщили помощники о том, что такой разговор должен состояться.

— Ощущение, что он нисколько не был удивлен звонку от Порошенко…

— Нисколько. Наоборот, он даже передал соответствующую информацию в МИД. А когда после этого мы общались с Джукановичем, тот говорил, что, мол, мой премьер мне говорил, что с ним уже общались. Думаю, что Черногория до сих пор уверена, что разговаривала с Порошенко.

— Раньше ты рассказывал, что в России ваши розыгрыши широко обсуждаются, а вот на Западе, особенно в Америке, их не замечают. А на Балканах?

— Это и будет этакий тест-драйв: посмотрим, сможет сербская или черногорская пресса быть настолько независимой и ничего не бояться, чтобы написать об этом. Некоторые сербские СМИ уже обратились ко мне за комментарием.

— Во время одного из вопросов ты заявил, что Путин неадекватен. Понятно, что твой герой Порошенко мог легко произнести это. Но ты сам не боялся? Учитывая, что за вашей деятельностью и за вашими международными провокациями внимательно следят в Кремле…

— Во-первых, у нас в стране все-таки свобода слова, и каждый волен думать и высказывать все, что он хочет, если это не нарушает закон. Во-вторых, было понятно, что это сарказм. Мне в данном случае было интересно, кого персонально винит Маркович в неудавшемся перевороте? Путина или политические силы в самой Черногории? Это вполне фрагмент данного разговора.

— Еще один яркий момент беседы с Душко Марковичем — пассаж в самом конце разговора, когда ты, изображая пьяного Порошенко, поднимаешь тост и говоришь: «Да здравствует Хорватия! Ой, а куда я звоню?» Это была подготовленная импровизация?

— Конечно! К тому времени разговор длился уже час, и надо было его закончить. Хотелось на чем-то веселом — почему бы не с помощью тоста подвыпившего Порошенко? Кстати, Марковича это нисколько не удивило.

— Я бы сказал даже «порадовало»: он посмеялся над пьяным Порошенко…

— Ну да, это было слышно.

— Твой совет россиянам: ехать или не ехать туда отдыхать — после вступления Черногории в НАТО и после вашего розыгрыша лидеров этой страны?

— Это дело каждого, где ему отдыхать. Я не рекомендовал бы ехать туда нашим политикам, которые как-то связаны с внешней политикой и настроены отрицательно по отношению к нынешнему руководству Черногории: возможно провокации. В том числе и обвинения в организации переворота и революции.

— Сам бы поехал туда?

— Я думаю, что мне ничего не угрожает. Если мне вдруг захочется поехать в Черногорию, я поеду.

— В свое время ты остерегался ехать в Турцию — после розыгрыша президента Эрдогана…

— Турция — это более строгое государство, имеющее в уголовном кодексе такую статью, как «оскорбление президента», под которую может попасть что угодно. Однако после нашего розыгрыша Эрдогана я уже не раз побывал в Турции.

Черногория — это страна, где не вся власть монолитная. Думаю, для простого человека там никаких проблем быть не должно. Простые черногорцы к нам нормально относятся, все мутит эта верхушка, которая находится у власти уже 26 лет и решает за весь народ. Я надеюсь, что эти записи станут хорошим инструментом для тех, кто пытается сменить власть в Черногории.

— Традиционный вопрос: «Ваши творческие планы?»

— Думаю, это не последняя балканская страна, в которую мы звонили, потому что этот анклав очень интересный. Там есть над чем поработать и кому позвонить.